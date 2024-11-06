С ноября в магазинах вводятся ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись, пока не поздно

Скоро россияне могут столкнуться с ростом цен на сливочное масло: ведущие производители молочной продукции, такие как бренд «Простоквашино», сообщают о снижении объемов производства и предстоящем увеличении цен на эту категорию товаров.

Основной причиной данного положения дел называют нехватку сырья и возросшие затраты, что уже привело к временному прекращению поставок некоторых видов масла, согласно информации от газеты «Известия».

Нехватка сырья и подорожание компонентов

Производители масла находятся в сложной ситуации: стоимость сливок, необходимых для его производства, возросла почти на 39% в первой половине 2024 года, а накопленная инфляция за восемь месяцев составила 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как утверждает компания H&N (бренд «Простоквашино»), цены на масло в магазинах уже увеличились на 48-55%.

Отсрочка поставок затронет ряд известных марок, включающих «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское», что может повлечь за собой дефицит этих товаров в торговых точках. Покупателям, привыкшим к данным брендам, придется учитывать, что следующие партии будут стоить дороже.

Основные факторы снижения объема производства

В документах производителей обозначены ключевые причины текущей ситуации:

- Низкие запасы сырья: нехватка сливок и других компонентов ограничивает возможности производства.

- Мировое удорожание масла: стоимость на международном рынке также возросла, и это отражается на ценах в России.

- Рост спроса на молочные продукты с низким содержанием жиров: увеличившийся интерес к обезжиренным продуктам вызвал перераспределение молока-сырья.

Эти факторы заставили производителей пересмотреть условия сотрудничества с ритейлерами, что, безусловно, скажется на ценах для конечных потребителей.

Последствия для потребителей

В текущих условиях россияне могут столкнуться с меньшим ассортиментом сливочного масла и его возросшей ценой. Потребителям, вероятно, придется адаптироваться к новым реалиям на рынке молочной продукции. Чтобы минимизировать последствия роста цен, некоторые ритейлеры уже начали расширять ассортимент более доступных по цене марок масла.

Нехватка сырья и повышение издержек на производство сливочного масла угрожают его доступности по привычной цене. Покупателям, скорее всего, придется брать в расчет новые расценки и, возможно, выбирать более доступные альтернативы.

