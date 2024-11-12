С ноября они исчезнут из всех российских магазинов: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение
PROKAZAN
Важное нововведение в российской розничной торговле – крупнейшие сети объявили о прекращении использования бумажных каталогов товаров в магазинах.
Сеть «Пятерочка» планирует заменить их крупными информационными панелями, которые будут регулярно обновляться, предоставляя актуальные скидки и акции. «Магнит» выбрал цифровую стратегию, активно информируя клиентов через социальные сети.
Экологичность и экономичность
Этот шаг поможет сократить использование бумаги и снизить расходы. Для природы это значит меньшее количество отходов и меньшее вырубление лесов. Экономия средств также позволяет сетям оптимизировать работу, что выгодно для покупателей.
Преимущества для покупателей
Новый подход обеспечивает доступность информации 24/7 через смартфоны, планшеты и информационные панели в магазинах. В социальных сетях клиенты могут получать актуальные сведения, участвовать в конкурсах и чувствовать большую вовлеченность.
Будущее российской торговли: цифровизация и устойчивое развитие
Отказ от бумаги не только поддерживает глобальную тенденцию к цифровизации, но и акцентирует внимание на экологической ответственности бизнеса.
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