С ноября они исчезнут из всех магазинов: сети «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение для россиян

Крупнейшие ритейлеры России, такие как «Пятерочка» и «Магнит», принимают значимое решение отказаться от бумажных каталогов.

Этот шаг подчеркивает стремление бизнеса к экологической ответственности и сокращению затрат, отвечая на вызовы современности. Переход на цифровые способы информирования покупателей стал новым стандартом в розничной торговле.

Современные подходы к информации

Сеть «Пятерочка» решила использовать обновляемые информационные панели в своих магазинах. Такие плакаты содержат актуальные скидки и предложения, помогая клиентам быстро находить выгодные товары без необходимости брать бумажные буклеты.

«Магнит» пошел другим путем и активно развивает свое присутствие в социальных сетях. Публикация акций, взаимодействие с клиентами через конкурсы и розыгрыши стали неотъемлемой частью их стратегии. Это не только заменяет бумажные каталоги, но и улучшает коммуникацию с аудиторией.

Почему это выгодно отказ от бумаги имеет множество преимуществ:

Экология: сокращение использования бумажных ресурсов помогает сохранить леса и уменьшить количество отходов.

Доступность: информация о товарах доступна в любое время на цифровых платформах, что особенно удобно для пользователей мобильных устройств.

Интерактивность: социальные сети не просто информируют, но и вовлекают клиентов, делая их активными участниками жизни бренда.

Будущее Ритейла

Отказ от бумажных каталогов — это больше, чем тренд. Это новый этап развития розничной торговли, где цифровизация становится важным элементом стратегий. Вероятно, в ближайшем будущем другие компании последуют примеру «Пятерочки» и «Магнита», внедряя технологии, которые помогут сократить затраты и сделать бизнес экологичнее.

