С ноября они исчезнут из всех магазинов: сети «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

В новый век технологий и экологии входят крупные федеральные торговые сети России, принимая решение об отказе от бумажных каталогов товаров в пользу цифровых альтернатив.

Это стратегический шаг направлен не только на снижение бумажного потребления и повышение экологической ответственности, но и на оптимизацию экономических расходов.

Новые методы коммуникации с клиентами

«Пятерочка» и «Магнит», два гиганта ритейла, уже активно внедряют альтернативные способы информирования покупателей. Вместо традиционных каталогов, «Пятерочка» предпочла установку информационных плакатов в магазинах, которые оперативно обновляются, отражая текущие скидки и специальные предложения. С другой стороны, «Магнит» выбрал путь цифровизации через социальные сети, где возможно не только оповещение о новинках, но и проведение конкурсов и акций, усиливающих взаимодействие с клиентами.

Преимущества цифрового подхода

Переход на цифровые и визуальные средства информирования обладает несомненными преимуществами:

Экологичность: сокращение бумажного потребления снижает отходы и способствует сохранению лесных ресурсов.

Доступность: информация теперь доступна круглосуточно через мобильные устройства и другие гаджеты.

Интерактивность: социальные сети позволяют потребителям не только получать информацию, но и активно участвовать в жизни торговых сетей.

Эти изменения в ритейле отражают мировую тенденцию к цифровизации и устойчивому развитию. Вероятно, что другие игроки рынка последуют этому примеру, что приведет к увеличению использования цифровых технологий и уменьшению зависимости от бумаги. Это подчеркивает важность технологий и интернета в повседневной жизни потребителей и бизнеса, определяя новые направления развития для розничной торговли как в России, так и за ее пределами.