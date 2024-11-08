С ноября это исчезнет из всех российских магазинов: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

Федеральные торговые сети приняли важное решение — в ближайшее время они исключат из ассортимента бумажные каталоги с информацией о товарах и скидках.

Вместо них ритейлеры предлагают альтернативные способы информирования, учитывающие современные тенденции и заботу об экологии.

Почему исчезнут бумажные каталоги?

Специалисты отмечают, что решение отказаться от бумажных брошюр связано с несколькими факторами. Во-первых, сети стремятся снизить нагрузку на окружающую среду, сократив потребление бумаги. Во-вторых, переход на цифровые форматы позволит сократить затраты, как это произошло с внедрением электронных чеков.

Как это скажется на покупателях?

Супермаркеты уже разработали новые способы информирования о скидках и акциях. Например, сеть «Пятерочка» планирует устанавливать крупные плакаты с актуальными предложениями непосредственно в магазинах. Сеть «Магнит», в свою очередь, намерена публиковать информацию о скидках в социальных сетях, что также даст клиентам возможность участвовать в розыгрышах и акциях онлайн.

Преимущества новой системы

Новая система позволит покупателям быстрее и удобнее узнавать о специальных предложениях и участвовать в интерактивных мероприятиях. Этот переход также отражает общий тренд на экологичные и экономически выгодные решения в ритейле.

Отказ от бумажных каталогов — это шаг в сторону устойчивого развития и более эффективного общения с клиентами. Покупатели смогут получать актуальные данные об акциях в удобном цифровом формате, что делает шопинг ещё комфортнее и доступнее.