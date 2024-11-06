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С ноября это исчезнет из всех магазинов: сети «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

Крупные федеральные торговые сети России объяви...

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Крупные федеральные торговые сети России объявили об изменении, которое ждет покупателей уже в ближайшее время: бумажные каталоги со списком товаров и их стоимостью исчезнут из магазинов.

Эти каталоги, содержащие информацию о скидках и ассортименте, были привычной частью шопинга для многих, но теперь ритейлеры решили отказаться от их печати. Нововведение объясняется стремлением заботиться об экологии и снижением издержек на печать. Вместо этого в супермаркетах появятся более современные и удобные способы информирования, сообщает PRIMPRESS.

Почему бумажные каталоги уходят в прошлое?

По словам представителей торговых сетей, решение отказаться от бумажных каталогов продиктовано несколькими факторами:

  • Экология: отказ от печати позволяет сберечь ресурсы и снизить использование бумаги, что положительно сказывается на экологии. Производство каталогов требовало регулярной печати больших тиражей, а использование бумаги и чернил увеличивало нагрузку на окружающую среду.
  • Экономия затрат: издание бумажных каталогов – это регулярные траты на печать и логистику, что отражалось на издержках компании. Подобные расходы уже снизили за счет отмены бумажных чеков, и новый шаг в этом направлении продолжит оптимизацию затрат.

Чем заменят бумажные каталоги?

Сети подготовили несколько удобных решений, чтобы покупатели могли продолжать узнавать о выгодных акциях и скидках:

  • Информационные плакаты и стенды: например, сеть «Пятерочка» анонсировала установку крупных плакатов с информацией о самых актуальных акциях и скидках прямо в торговых залах. Такие плакаты будут обновляться регулярно, чтобы покупатели всегда были в курсе лучших предложений.
  • Социальные сети и цифровые платформы: в сети «Магнит» сделали ставку на публикацию информации о скидках и акциях на официальных страницах в социальных сетях. Более того, ритейлер намерен привлекать клиентов через розыгрыши и акции, которые будут доступны только через соцсети, позволяя покупателям участвовать в конкурсах и получать призы.
  • Мобильные приложения: многие сети уже активно используют мобильные приложения, где публикуют каталоги, скидки и специальные предложения. Этот канал позволяет получать уведомления о новых акциях, получать бонусы и купоны прямо на телефон.

Как это отразится на покупателях?

Для покупателей новый формат подачи информации станет более удобным и современным:

  • Быстрый доступ к информации: благодаря обновлениям в приложениях и социальных сетях, покупатели смогут оперативно узнавать о скидках и акциях, не заходя в магазин.
  • Участие в акциях и розыгрышах: нововведения также принесут дополнительные преимущества в виде специальных акций и розыгрышей для подписчиков в соцсетях. Это добавит интерактивности и поможет привлечь больше участников.
  • Экономия времени и пространства: больше не нужно искать каталоги или таскать их домой. Вся информация будет доступна в цифровом виде, что также позволит быстрее ориентироваться в предложениях и принимать решения.

Отказ от бумажных каталогов – это шаг в сторону современных технологий и заботы об экологии. Нововведение делает шопинг более удобным и интерактивным для покупателей, позволяя экономить бумагу и облегчать доступ к нужной информации.

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