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С ноября это исчезнет из всех магазинов: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение для всех россиян

Крупные федеральные торговые сети приняли решен...

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Крупные федеральные торговые сети приняли решение убрать из ассортимента бумажные каталоги, которыми покупатели привыкли пользоваться для ознакомления с ассортиментом и скидками.

Это изменение связано с экологическими и экономическими соображениями, направленными на сокращение расхода бумаги и затрат, аналогично отказу от печати бумажных чеков. По словам представителей ритейлеров, инновационный подход обеспечит тот же уровень удобства, но с меньшим воздействием на окружающую среду.

Зачем убирают бумажные каталоги?

Бумажные каталоги, которые многие покупатели находили на входе в супермаркеты, больше не будут печататься. По информации PRIMPRESS, подобный отказ продиктован желанием сократить использование бумаги и минимизировать отходы. Экологическая ответственность становится приоритетом для многих ритейлеров, стремящихся снизить свою зависимость от одноразовых материалов.

Альтернативы для покупателей

Сеть супермаркетов «Пятерочка» планирует заменить бумажные каталоги на крупные информационные стенды, которые будут размещены в торговых залах и содержать информацию о скидках и актуальных акциях. Такая форма подачи позволяет покупателям быстро получать нужную информацию, не прибегая к бумажным источникам.

В то же время «Магнит» делает акцент на цифровых каналах, активно развивая страницы в социальных сетях, где регулярно публикуются обновления по скидкам и акциям. Пользователи, подписавшиеся на аккаунты сети, смогут участвовать в розыгрышах и получать мгновенные уведомления о новых предложениях, что делает покупки более удобными и привлекательными.

Экономический и экологический эффект

Отказ от бумажных каталогов – это не только экологическая инициатива, но и способ снизить затраты. Постоянная печать и обновление каталогов требуют значительных финансовых ресурсов, и переход на цифровые форматы и плакаты помогает сократить эти расходы. Эксперты подчеркивают, что такие изменения также положительно влияют на имидж компаний, ориентированных на принципы устойчивого развития и социальной ответственности.

Что значит это новшество для покупателей?

Покупатели смогут экономить время, получая информацию в удобной форме – как в магазине, так и в цифровых форматах, без необходимости листать бумажные брошюры. Новый формат коммуникации предоставляет больше интерактивных возможностей, особенно в социальных сетях, где подписчики могут не только ознакомиться с акциями, но и принять участие в конкурсах и розыгрышах.

Решение отказаться от бумажных каталогов в пользу экологичных альтернатив не только поддерживает устойчивое развитие, но и делает покупательский опыт более гибким и современным. Такой подход ритейлеров к организации скидочных программ открывает новую главу в развитии торговли, приближая её к современным ожиданиям покупателей.

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