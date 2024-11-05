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С ноября это исчезнет из всех магазинов: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение для россиян

Важные изменения ожидают покупателей крупных фе...

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Важные изменения ожидают покупателей крупных федеральных торговых сетей России: популярные супермаркеты объявили, что откажутся от бумажных каталогов с информацией о товарах и скидках.

Такие брошюры долгое время были привычным инструментом, помогающим клиентам ориентироваться в ассортименте и находить лучшие предложения. Однако новые инициативы ритейлеров предполагают экологичное и более удобное решение для информирования покупателей.

Почему ритейлеры отказываются от бумажных каталогов?

Отказ от печатных каталогов связан с несколькими факторами. В первую очередь, это экологические соображения: выпуск бумажных брошюр требует регулярного использования новых материалов, что приводит к дополнительным отходам. Сокращение потребления бумаги способствует защите лесов и снижению нагрузки на природу. Подобные меры уже применяются в отношении бумажных чеков, от которых многие магазины также отказываются, предлагая электронные версии.

Кроме того, экономические причины играют немалую роль. Печать и распространение каталогов — это расходы, которые теперь можно перенаправить на развитие более современных цифровых решений.

Как теперь узнать о скидках и акциях?

Сеть «Пятерочка» сообщила, что вместо бумажных каталогов будет использовать информационные плакаты, размещаемые на видных местах в магазинах. Покупатели смогут быстро ознакомиться с самыми актуальными скидками и акциями, не загромождая дом дополнительными брошюрами.

Сеть «Магнит» сделала акцент на социальные сети. Информация о специальных предложениях и скидках будет публиковаться на официальных страницах в соцсетях, что не только удобно, но и открывает новые возможности для покупателей. Теперь пользователи смогут участвовать в розыгрышах и конкурсах, которые будут организовываться на платформах. Такой формат станет интересным и доступным способом быть в курсе выгодных предложений, а также получить возможность выиграть различные призы.

Что значит это решение для покупателей?

Переход на цифровые методы информирования — шаг к удобству и экологии. Вот несколько ключевых преимуществ:

  • Экономия времени и бумаги: больше не нужно забирать с собой бумажные каталоги и искать нужную информацию — актуальные скидки всегда под рукой, будь то плакаты в магазине или информация в социальных сетях.
  • Интерактивность: подписчики социальных сетей магазинов получат возможность участвовать в розыгрышах и узнавать о новых предложениях быстрее остальных.
  • Экологическая польза: отказ от бумаги — это вклад в сохранение природных ресурсов, что поддерживает актуальные тренды в заботе об экологии.

Отказ от бумажных каталогов — это важное изменение, которое отвечает требованиям времени и открывает новые возможности для взаимодействия ритейлеров с покупателями. Супермаркеты продолжают улучшать опыт покупок, делая его более удобным и современным. Следите за обновлениями в магазинах и социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе лучших предложений!

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