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С ноября 2024 они исчезнут из всех магазинов: сети «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

В условиях новых экономических реалий и растуще...

avito.ru

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В условиях новых экономических реалий и растущего внимания к вопросам экологии, крупнейшие российские ритейлеры, такие как «Пятерочка» и «Магнит», делают решительный шаг в сторону цифровизации и сокращения бумажного потребления.

Эти изменения стали важной частью их стратегии по улучшению экологии, оптимизации затрат и созданию более удобных условий для своих клиентов.

Эко-реформа в розничной торговле: речь идет о бумаге

Традиционные бумажные каталоги, знакомые многим покупателям, уходят в прошлое. Вместо них крупнейшие сети начинают использовать новые формы общения с покупателями. В «Пятерочке» планируется установка крупных информационных экранов, на которых будут оперативно обновляться данные о скидках, акциях и новых поступлениях товаров. Это решение направлено на значительное сокращение использования бумаги и, как следствие, на снижение углеродного следа компании.

«Магнит», в свою очередь, делает ставку на активное использование социальных сетей. Бренд уже запустил несколько успешных акций в Instagram и ВКонтакте, где публикуются все актуальные предложения и новинки. В дополнение к этому создаются новые возможности для клиентов участвовать в конкурсах и розыгрышах, что усиливает взаимодействие с брендом.

Преимущества нового подхода

Переход на цифровые форматы несет в себе множество плюсов. Во-первых, это значительное сокращение отходов, что напрямую влияет на улучшение экологической ситуации. По оценкам экспертов, отказы от бумажных каталогов могут привести к заметному уменьшению объема выбрасываемой бумаги, что, в свою очередь, помогает защитить леса и сократить углеродный след.

Во-вторых, цифровизация делает информацию более доступной. Современные мобильные приложения, а также социальные сети дают покупателям возможность получать все нужные сведения о товарах, скидках и акциях прямо на их смартфонах, где бы они ни находились. Это крайне удобно для потребителей, ведь теперь им не нужно искать бумажный каталог в магазине — вся информация доступна в несколько кликов.

Кроме того, цифровые платформы открывают новые возможности для взаимодействия с клиентами. Социальные сети становятся не только каналами для распространения информации, но и площадками для общения и вовлечения потребителей в жизнь бренда. Это усиливает их лояльность и удовлетворенность, что, в свою очередь, повышает репутацию брендов.

Будущее без бумаги: все больше компаний идут по этому пути

Массовое сокращение бумажного потребления — это не только шаг вперед в направлении устойчивого развития, но и часть общемировой тенденции к цифровизации. Ожидается, что в ближайшие годы к примеру крупных ритейлеров присоединятся и другие участники рынка, стремящиеся оптимизировать свои бизнес-операции и уменьшить воздействие на окружающую среду.

Цифровизация — это не просто технологический тренд, а необходимое условие для бизнеса, который хочет быть конкурентоспособным и соответствовать запросам современного потребителя. Ритейлеры, активно внедряющие инновации, становятся лидерами нового подхода в розничной торговле, где технологии играют ключевую роль в удовлетворении потребностей клиентов и в формировании более ответственного и эффективного бизнеса.

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