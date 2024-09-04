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С начала учебного года в российских школах вводят новый предмет - в недоумении даже учителя

С нового учебного года в российских школах начи...

darminaopel.ru

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С нового учебного года в российских школах начинает действовать обновлённый курс «Труд (технология)», который заменяет привычный предмет «Технология».

Основная цель этого нововведения – предоставить учащимся не только фундаментальные практические навыки, но и помочь им разобраться в разнообразии современных профессий и технологий.

Младшие классы: креативный подход и знакомство с профессиями

В начальной школе (1-4 классы) на уроки «Труд (технология)» отводится 135 часов в год, что составляет примерно один урок в неделю. Программа включает в себя:

- Изучение основ технологий, различных профессий и производственных процессов.

- Освоение работы с разнообразными материалами: бумагой, картоном, текстилем, природными ресурсами, пластиком и другими.

- Конструирование и моделирование.

- Основы информационно-коммуникационных технологий.

Средняя школа: углублённое изучение и выбор направлений

Для учащихся 5-9 классов количество часов повышается до 272 в год. В 5-7 классах предусмотрено два урока в неделю, а в 8-9 классах — один. Программа состоит как из обязательных, так и из выборочных модулей:

- Производственные технологии.

- Технологии обработки продуктов питания.

- Основы компьютерной графики и черчения.

- Робототехника.

- 3D-моделирование и макетирование.

Такой подход позволит ученикам не только получить базовые знания и умения, но и углубить свои знания в области интересующих их профессий, что особенно актуально в период профориентации.

Упор на практику и современные технологии

Главное отличие новой программы заключается в акценте на практическое применение полученных знаний. Например, курс «Робототехника» включает занятия по управлению беспилотниками, что показывает стремление идти в ногу со временем и знакомить школьников с актуальными технологическими новинками.

Введение предмета «Труд (технология)» — это ключевой шаг в модернизации системы образования в России. Обновлённая программа не только учит детей работать руками, но и помогает им адаптироваться к современным условиям, делать осознанный выбор профессии и становиться конкурентоспособными на рынке труда.

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