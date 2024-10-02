Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С начала октября застекленные балконы под запретом: требуют снести и запрещают восстановить

С изменениями в российском жилищном законодател...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

С изменениями в российском жилищном законодательстве, обновлёнными в 2022 году, особое внимание было уделено вопросам остекления балконов и лоджий.

Эти поправки призваны уточнить, какие работы можно проводить без получения официального разрешения, а для каких требуется согласование. Владельцам жилых помещений важно понимать новые правила, чтобы избежать штрафов и других юридических последствий.

Что можно делать без согласования?

Одним из ключевых аспектов изменений стало уточнение, какие работы по остеклению можно проводить без оформления разрешений. Эти виды работ направлены на повышение энергоэффективности и утепление без нарушения архитектурного облика здания:

  • Установка энергоэффективных стёкол с сохранением исходного цвета и формы рам. Это позволяет улучшить теплоизоляцию помещений, не изменяя внешний вид фасада.
  • Утепление стен балкона с использованием материалов, которые соответствуют первоначальному строительному проекту здания.
  • Добавление дополнительных слоёв остекления, если это не изменяет основную конструкцию фасада и не ведет к нарушению внешнего вида здания.

Эти изменения направлены на улучшение качества жизни собственников жилья, не нарушая общую архитектурную гармонию домов.

Когда нужно разрешение?

Однако для проведения ряда работ по балконам требуется получение разрешения от органов власти. Такие работы могут касаться изменений, которые влияют на внешний вид здания или его несущие конструкции:

  • Изменение фасада здания, в том числе смена цвета или формы рам, которое может кардинально изменить внешний вид дома.
  • Работы, затрагивающие несущие конструкции, такие как объединение балкона с жилыми помещениями, что может повлиять на безопасность здания.
  • Если работы могут нарушать пожарную безопасность (например, если балкон является частью путей эвакуации), также потребуется специальное разрешение.

Дополнительно, особые требования применяются к зданиям, находящимся в аварийном состоянии или имеющим историческую ценность. В таких случаях любые изменения должны быть согласованы с соответствующими органами.

Как получить разрешение на работы?

Процедура получения разрешения на остекление балкона включает подачу ряда документов в местные органы власти. В список необходимых документов входят:

  • Заявление о намерении провести работы.
  • Документы, подтверждающие право собственности на жильё.
  • Проект перепланировки, если планируемые изменения требуют его создания.
  • Согласие соседей, членов семьи и, при необходимости, банковской организации, если жильё находится в ипотеке.
  • Получение разрешения — это важный этап, особенно если изменения могут повлиять на общую безопасность или внешний вид здания.

Что грозит за нарушение правил?

Нарушение установленных правил остекления балконов может повлечь за собой серьёзные штрафы. В зависимости от характера нарушения, штрафы могут быть следующими:

  • Для физических лиц — до 5 тысяч рублей.
  • Для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

Эти санкции введены с целью обеспечения безопасности зданий и сохранения их архитектурного облика.

Понимание обновлённых правил остекления балконов и лоджий — это ключ к соблюдению закона и избеганию штрафов. Внесённые изменения направлены на сохранение архитектурной целостности зданий и обеспечение безопасности жильцов. В то же время они дают собственникам возможность улучшить теплоизоляцию и комфорт своего жилья. Соблюдение этих норм поможет избежать юридических проблем и штрафов, а также сохранить гармонию в жилых районах.

Жителям России важно заблаговременно ознакомиться с новыми требованиями и при необходимости получить все разрешения перед началом работ. Это позволит не только избежать штрафов, но и сохранить своё жильё в соответствии с установленными стандартами безопасности и эстетики.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

12 часов назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Гид по скидкам Казани

20 часов назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

чем отмывать диван после дезинсекции

Новости Татарстана

14 часов назад

В Челнах 2 октября простятся с 55-летним стоматологом Зуфаром Гайфутдиновым

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

установка ламината цена за м2 в Москве

Новости Татарстана

15 часов назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Новости Татарстана

23 часа назад

Главе СК доложат о драке мигрантов в Нижнекамске

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 26 сентября хотели задержать чиновника из Башкирии

Новости Казани

23 часа назад

Театр кукол «Экият» получил претензию на 500 тысяч рублей за героев сказок

Новости Казани

день назад

Какие масштабные события пройдут в Казани уже в 2025 году
Новости Татарстана
3 дня назад

Минниханов акцентировал внимание на жилье для сирот

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов по...

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане суд отменил домашний арест главврачу

Интересное в Казани

день назад

Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье становится рассадником для пылевых клещей и как от них защититься 

Новости Казани

19 часов назад

На Горьковском шоссе закончили возводить надземные переходы

Новости Казани

19 часов назад

В Казани продлили ограничение движения по 2 улицам
Бастрыкину доложат о расследовании дела после и...
Новости Татарстана
10 минут назад

Бастрыкину доложат о расследовании дела после избиения подростков в РТ

Новости Татарстана

19 часов назад

В Нижнекамске 1 октября машина столкнулась с локомотивом

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане огонь с сеновала уничтожил 6 хозпостроек

Новости Татарстана

21 час назад

Путин назначил зампреда Елабужского суда и 12 новых судей в РТ
Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые...
Интересное в Казани
4 дня назад

Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые ожидают автовладельцев в октябре