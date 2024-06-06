Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С начала июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 г

Лето 2024 года ознаменуется для пассажиров Российских железных дорог нововведениями, которые начали действовать еще осенью 2023 года и направлены на повышение порядка и комфортабельности поездок по железной дороге по всей России.

nerulife.ru

Подписаться в Telegram

Лето 2024 года ознаменуется для пассажиров Российских железных дорог нововведениями, которые начали действовать еще осенью 2023 года и направлены на повышение порядка и комфортабельности поездок по железной дороге по всей России.

Основные изменения в правилах пассажирских перевозок включают:

Регулирование доступа к спальным местам: Внедряются новые временные рамки для использования верхних и нижних полок в спальных вагонах. Пассажирам, размещённым на верхних полках, рекомендуется оставаться в своём пространстве, кроме определённых часов:

  • Завтрак и ужин: доступ к полкам с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.
  • Обед: с 12:00 до 15:00.

Правила использования электронных устройств: Введены строгие нормы для контроля шума:

  • Запрещается воспроизведение музыки и видео на высоком уровне громкости.
  • Запрет на проведение музыкальных репетиций и других шумных мероприятий в вагоне.

Рекомендации по бронированию билетов: Пассажирам рекомендуется заранее приобретать билеты, особенно на популярные направления, поскольку билеты становятся доступны для покупки за 90 дней до даты отправления.

Дополнительные ограничения включают:

  • Домашние животные: разрешены к перевозке только при наличии соответствующих документов и в специальных контейнерах.
  • Курение: категорически запрещено внутри вагонов и тамбуров.
  • Размещение багажа: должно осуществляться так, чтобы не мешать проходам.
  • Употребление алкоголя: разрешено исключительно в специально отведённых вагонах.

Эти меры предприняты для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность пассажиров во время поездок на поездах РЖД. Правильная подготовка к поездке, включая ознакомление с этими нововведениями, поможет пассажирам избежать неудобств и обеспечит приятное путешествие, как сообщает progoroduhta.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Интересное в Казани

день назад

От запаха изо рта до проблем с осанкой: стоматолог рассказала о страшных последствиях нелеченных зубов 

санэпидемстанция щелково

Новости Казани

день назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Интересное в Казани

2 дня назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

установка обогрева сидений в Москве

Новости Казани

день назад

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Новости Казани

день назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани

Новости Татарстана

день назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

22 часа назад

В Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан
Лонгриды
57 минут назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Новости Казани

2 часа назад

К Голубым озерам планируют проложить новую автодорогу через лес

Интересное в Казани

7 часов назад

Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку

Новости Татарстана

3 часа назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане выявлено уже 3 случая клещевого энцефалита
13 школьников из Альметьевска набрали 100 баллов по химии и литературе на ЕГЭ
Новости Татарстана
3 часа назад

13 школьников из Альметьевска набрали 100 баллов по химии и литературе на ЕГЭ

Новости Татарстана

4 часа назад

Фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане вынесли приговор 3 участникам диверсии на ж/д

Новости Казани

6 часов назад

В Казани поножовщина, потерпешего увезли в больницу
Продаем вторичку и покупаем квартиру в новостройке: рассказываем об условиях трейд-ин в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Продаем вторичку и покупаем квартиру в новостройке: рассказываем об условиях трейд-ин в Казани