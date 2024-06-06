С начала июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 г

Лето 2024 года ознаменуется для пассажиров Российских железных дорог нововведениями, которые начали действовать еще осенью 2023 года и направлены на повышение порядка и комфортабельности поездок по железной дороге по всей России.

Основные изменения в правилах пассажирских перевозок включают:

Регулирование доступа к спальным местам: Внедряются новые временные рамки для использования верхних и нижних полок в спальных вагонах. Пассажирам, размещённым на верхних полках, рекомендуется оставаться в своём пространстве, кроме определённых часов:

Завтрак и ужин: доступ к полкам с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.

Обед: с 12:00 до 15:00.

Правила использования электронных устройств: Введены строгие нормы для контроля шума:

Запрещается воспроизведение музыки и видео на высоком уровне громкости.

Запрет на проведение музыкальных репетиций и других шумных мероприятий в вагоне.

Рекомендации по бронированию билетов: Пассажирам рекомендуется заранее приобретать билеты, особенно на популярные направления, поскольку билеты становятся доступны для покупки за 90 дней до даты отправления.

Дополнительные ограничения включают:

Домашние животные: разрешены к перевозке только при наличии соответствующих документов и в специальных контейнерах.

Курение: категорически запрещено внутри вагонов и тамбуров.

Размещение багажа: должно осуществляться так, чтобы не мешать проходам.

Употребление алкоголя: разрешено исключительно в специально отведённых вагонах.

Эти меры предприняты для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность пассажиров во время поездок на поездах РЖД. Правильная подготовка к поездке, включая ознакомление с этими нововведениями, поможет пассажирам избежать неудобств и обеспечит приятное путешествие, как сообщает progoroduhta.