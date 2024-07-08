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С начала июля в квитанции за «коммуналку» впишут новую строку: будем платить еще больше

В июле 2024 года россияне, оснащённые квартирными счетчиками, столкнутся с нововведением в своих платёжках за коммунальные услуги.

73online.ru

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В июле 2024 года россияне, оснащённые квартирными счетчиками, столкнутся с нововведением в своих платёжках за коммунальные услуги — строкой «перерасчёт потребления за прошлый период». Эта мера направлена на точное и справедливое исчисление платежей.

Назначение перерасчёта

Перерасчёт касается тех, кто в 2023 году не проходил данную процедуру, и основывается на актуализированных данных о реально использованных ресурсах. Это позволяет избежать как переплат, так и долгов перед поставщиками услуг.

Эффекты перерасчёта

В случае обнаружения переплаты, излишек средств может быть перенаправлен на следующие платежи или возвращён на банковский счёт пользователя. При недоплате, недостающая сумма будет включена в следующий платёж.

Процедура перерасчёта

Перерасчет проводят управляющие компании на основании заявлений жильцов или по требованию регуляторов, что обеспечивает прозрачность и точность процесса.

Советы для сокращения расходов

Рекомендуется оплачивать коммунальные услуги через банковские карты с кэшбэком, чтобы частично возмещать затраты.

Таким образом, новая процедура перерасчёта способствует формированию более честной системы оплаты жилищно-коммунальных услуг, подчёркивая значимость внимательного отношения к своим платежам и активного участия в контроле за коммунальными расходами.

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