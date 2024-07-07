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С начала июля в квитанции за «коммуналку» впишут новую строчку: будем платить еще больше

В июле 2024 года россияне, использующие квартирные счетчики, увидят новую строку в своих квитанциях за ЖКУ.

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В июле 2024 года россияне, использующие квартирные счетчики, увидят новую строку в своих квитанциях за ЖКУ — «перерасчет потребления за прошлый период». Это новшество призвано уточнить и скорректировать платежи за КУ, делая их более точными и справедливыми.

Зачем нужен перерасчет?

Перерасчет предназначен для тех, кто в 2023 году не проходил эту процедуру. Он основан на актуальных данных о фактически потребленных ресурсах, что позволяет пользователям избежать как переплат, так и возникновения задолженностей.

Последствия перерасчета

Если в результате перерасчета выяснится, что была произведена переплата, сумма может быть зачтена в счет будущих платежей или возвращена на банковский счет пользователя. В случае недоплаты, соответствующая сумма будет включена в следующую квитанцию.

Как производится перерасчет?

Перерасчеты осуществляют управляющие компании, исходя из заявлений жильцов или по указанию контролирующих органов. Это обеспечивает прозрачность процесса и гарантирует, что платежи точно соответствуют потребленным ресурсам.

Советы для экономии

Для тех, кто желает сэкономить на оплате ЖКУ, рекомендуется оплачивать квитанции банковской картой с функцией кэшбэка. Это позволит получить обратно часть потраченных на коммуналку средств.

Перерасчет за прошлый период является важным шагом к созданию более справедливой и прозрачной системы оплаты жилищно-коммунальных услуг. Оставайтесь внимательны к своим квитанциям и активно участвуйте в контроле своих расходов на коммунальные услуги.

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