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С начала июля россияне получат льготу по оплате ЖКУ: узнаем, кто в списке

С начала июля 2024 года в России вводится новая мера поддержки для определенных категорий граждан, которые теперь будут освобождены от уплаты банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг.

upravlenie-gkh.ru

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С начала июля 2024 года в России вводится новая мера поддержки для определенных категорий граждан, которые теперь будут освобождены от уплаты банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Это изменение касается пяти категорий граждан, включая пенсионеров, инвалидов, ветеранов, членов многодетных семей и семей умерших участников войн. Информацию об этом предоставил портал ko44.ru.

Освобождение от комиссий

Данное нововведение направлено на снижение финансовой нагрузки на уязвимые слои населения. Ранее, до сентября 2020 года, банковские комиссии учитывались в тарифах ЖКУ, однако после этого даты была введена отдельная комиссия, которая обычно составляла до 3% от суммы платежа. С 1 июля эта практика будет отменена для указанных категорий граждан, что позволит им экономить на регулярных платежах.

Повышение тарифов на ЖКУ

Согласно последним данным, с 1 июля также ожидается повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг на 4-15% в зависимости от региона. Это становится частью плана правительства по индексации платежей за коммунальные услуги. В 2024 году ожидаемая индексация составит 9,8%, в 2025 году — 5,7%, а в 2026 году — 4%. В некоторых регионах, например в Приморье, предусмотрено более значительное повышение тарифов.

Важность нововведения

Эти изменения подчеркивают стремление правительства облегчить жизнь определенных социальных групп на фоне роста стоимости жизни и коммунальных услуг. Освобождение от комиссий призвано уменьшить финансовое бремя для наиболее уязвимых категорий граждан и обеспечить их большей финансовой стабильностью в условиях экономических изменений.

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