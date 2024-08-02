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С начала августа при выезде из города сразу аннулируют права: водителей ждет неприятный сюрприз

Госавтоинспекция инициирует кампанию, направлен...

perevozki-stolitsa.ru

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В летние месяцы, когда активность на дорогах Российской Федерации достигает своего апогея, Госавтоинспекция инициирует кампанию, направленную на борьбу с вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Цель этой акции — сократить количество дорожных инцидентов, которые случаются из-за употребления спиртных напитков.

Расширенные меры контроля

С августа, по всей стране будут установлены дополнительные дорожные посты на ключевых магистралях и выходах из крупных городов. Задача инспекторов на этих пунктах — проверять состояние водителей. Отказ от проверки через алкотестер будет рассматриваться как признание вины, что приведет к серьезным правовым санкциям.

Ужесточение ответственности нарушителей

Кампания включает в себя ужесточение наказаний для тех, кто попадется за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям грозит лишение права управлять автомобилем на срок до двух лет. Также предусмотрены меры против владельцев автомобилей, которые предоставляют свои транспортные средства пьяным водителям.

Образовательные усилия и профилактика

Ключевой аспект кампании — не только наказание, но и предупреждение аварий. ГИБДД активизирует образовательные инициативы, чтобы повысить осведомленность населения о рисках вождения в пьяном виде и минимизировать потенциальные дорожные трагедии.

Ожидания от кампании

Меры, предпринимаемые в рамках этой кампании, ожидаемо приведут к снижению числа аварий, вызванных алкогольным опьянением. Подобные инициативы призваны улучшить безопасность на дорогах и подчеркивают важность ответственного вождения.

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