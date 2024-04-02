С начала апреля заправлять больше не будут: всех водителей в России ждет неожиданное изменение на АЗС

Автолюбителей предупредили о предстоящих изменениях на автозаправках.

Согласно информации из издания Primpress, теперь на всех станциях будет введен строгий контроль за процессом заправки топлива, что исключит возможность получения большего объема топлива, чем запрошено.

Эксперты утверждают, что эти существенные изменения затронут автозаправки не только в России, но и за ее границами. Российские водители часто обращаются к казахстанским АЗС, особенно в районах границы, таких как Новосибирская, Челябинская, Омская области.

Новые меры контроля за отпуском бензина и других видов топлива будут введены на заправках в Казахстане, часто посещаемых российскими владельцами автомобилей. В ближайшем будущем там начнут действовать строжайшие проверки для обеспечения проверки количества заправленного топлива.

Местные власти приняли решение ужесточить процесс отпуска топлива, требуя точного соответствия количества топлива в баке оплаченному объему. Для этого специалисты будут проводить детальные проверки на каждой заправке с помощью аккредитованных лабораторий.

Согласно новым правилам, допустимая погрешность при заправке должна быть минимальной. Например, при заказе 30 литров отклонение не должно превышать 120 миллилитров, что исключит возможность получения большего объема. Эти новые нормы вступят в силу на всех заправках с 1 апреля, нарушители будут оштрафованы значительными суммами.