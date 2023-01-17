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"С мертвыми не воюем": бойцы ЧВК "Вагнер" собирают трупы боевиков ВСУ, чтобы украинцы могли их забрать, если совесть проснется

"С мертвыми не воюем": бойцы ЧВК "Вагнер" собирают трупы боевиков ВСУ, чтобы украинцы могли их забрать, если совесть проснется

Фото: WarGonzo

Бойцы частной военной компании "Вагнер" рассказали, что происходит с теми, кто решает биться с "оркестром" до конца. На видео, опубликованном в Telegram-каналах проекта WarGonzo и ЧВК, видны трупы служащих ВС Украины.

Бойцы заняты скорбным трудом - они аккуратно собирают тела противников и складывают вдоль дороги на подъезде к Соледару, чтобы украинцы при желании и если совесть проснется, смогли забрать своих павших бойцов и похоронить их.

"Бойцы собирают тела, поскольку с мертвыми они не воюют. Если Украина хочет забрать своих погибших, вопросов никаких не будет", — гласит пост в Telegram-канале "вагнеровцев".

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