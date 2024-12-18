С марта 2025 года начнут изъятие земельных участков: россиянам сказали подготовиться

В России вводятся четкие правила по освоению земельных участков, которые начнут действовать с 1 марта 2025 года. Изменения направлены на активизацию использования земли и ужесточение контроля за ее состоянием.

Ильсур Каримов, начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии, поделился ключевыми деталями нововведений.

Новая система сроков освоения

До недавнего времени сроки освоения земельных участков были неопределенны, что создавало проблемы с эффективным использованием земли. С введением нового закона ситуация должна кардинально измениться.

«С 1 марта 2025 года вводится обязательный трехлетний срок для начала освоения земельных участков. Это касается всех категорий земли, находящихся в собственности», — указывает Каримов.

Критерии заброшенности участков

Кроме установления четких сроков, закон вводит определение признаков заброшенности участков. Если земля не используется в течение трех лет и на ней обнаружены захламленные территории или разрушенные строения без окон и кровли, такой участок может быть изъят у собственника. Это мера призвана стимулировать владельцев к активному управлению своей недвижимостью и предотвратить ее упадок.

Последствия для собственников

Эти нововведения требуют от собственников земли активных действий по уходу и развитию своих участков. Неиспользование земли не только приведет к возможному изъятию, но и уменьшит общую экономическую ценность региона. Важно, чтобы каждый владелец земли понимал свои обязательства и последствия их неисполнения.

Реакция общественности и экспертов

Введение этих правил вызвало активное обсуждение среди юристов, экономистов и общественности. Одни считают это шагом к более рациональному и ответственному использованию земельных ресурсов, другие опасаются увеличения бюрократического давления на собственников и потенциальных сложностей при реализации закона, сообщает t.me.