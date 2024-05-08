«С мая станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в стране

В апреле текущего года по всей территории России пройдет множество бесплатных мероприятий для пенсионеров, как сообщает PRIMPRESS.

По словам специалиста по пенсионной системе Анастасии Киреевой, обновленный список мероприятий от местных властей позволит каждому пенсионеру найти занятие по своим интересам. Эти мероприятия охватывают всю страну и доступны на уровне каждого города.

В различных регионах действуют клубы, цель которых - стимулировать активность и обогащать свободное время пожилого поколения. В апреле для них подготовлено разнообразие программ.

Например, в Нижнем Новгороде с 4 по 30 апреля запланировано около 80 мероприятий, способствующих развитию культуры и заботе о здоровье. Пенсионеры могут посещать лекции по здоровому образу жизни, мастер-классы и встречи с представителями культурной сферы бесплатно.

Также будут организованы бесплатные занятия различными формами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие виды упражнений. Инструкторы проведут занятия, учитывая индивидуальные особенности участников.

Предложенные инициативы направлены на улучшение физического и психоэмоционального состояния пожилых людей. Акция доступна для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.