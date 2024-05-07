«С мая станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России

В апреле текущего года во всех уголках России пройдет целый ряд бесплатных мероприятий для пенсионеров, как сообщает издание Primpress.

Эксперт в области пенсионной системы Анастасия Киреева отмечает, что благодаря обновленному перечню мероприятий от местных властей, каждый пенсионер сможет найти что-то по душе. Мероприятия охватывают всю страну и доступны на уровне каждого населенного пункта.

В различных регионах функционируют клубы, целью которых является стимулирование активности и насыщение свободного времени пожилого населения. В апреле для них готовится широкий спектр программ.

Например, в Нижнем Новгороде с 4 по 30 апреля запланировано около 80 мероприятий, способствующих развитию культуры и заботе о здоровье. Пенсионеры могут посетить бесплатно лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с представителями культурной сферы.

Кроме того, будут организованы бесплатные занятия разного рода физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие виды упражнений. Занятия проведут опытные инструкторы, учитывающие индивидуальные особенности участников.

Предлагаемые инициативы направлены на укрепление физического и психоэмоционального здоровья пенсионеров. Акция доступна для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.