С лета в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Российские железные дороги обновили правила проезда, стремясь сделать путешествия более удобными для всех. Главные изменения коснулись двух важных аспектов: прав пассажиров верхних полок и использования гаджетов в пути.



"Верхолазы" получили больше свободы:



Теперь пассажиры верхних полок имеют полное право спускаться вниз не только для посадки и высадки, но и в специально отведенное время, чтобы перекусить или пообедать:



Завтрак/ужин: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00

Обед: в течение часа с 12:00 до 15:00



Это долгожданное новшество, которое устраняет давнюю проблему "верхолазов", лишенных возможности нормально поесть за столиком.



Шумовой этикет в поезде:



Обновленные правила также регламентируют громкость гаджетов в вагонах:



Запрещается слушать музыку или смотреть видео без наушников на высокой громкости.

Любые музыкальные репетиции на музыкальных инструментах строго запрещены.



Билеты на лето – покупайте заранее!



РЖД напоминает о необходимости планировать летние поездки заранее. Продажа билетов стартует за 90 дней до отправления поезда.



И не забывайте о других правилах:



В поездах РЖД, как и прежде, действуют ограничения, направленные на обеспечение безопасности и порядка:



Перевозка животных возможна только в специальных контейнерах и при наличии необходимых документов.

Курение в вагонах и тамбурах категорически запрещено.

Нельзя загромождать проход громоздким багажом.

Употреблять алкогольные напитки разрешено только в вагонах-ресторанах и специально отведенных местах.



Новые правила РЖД призваны сделать поездки на поездах максимально комфортными и безопасными для всех пассажиров.