С лета в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024
Российские железные дороги обновили правила проезда, стремясь сделать путешествия более удобными для всех. Главные изменения коснулись двух важных аспектов: прав пассажиров верхних полок и использования гаджетов в пути.
"Верхолазы" получили больше свободы:
Теперь пассажиры верхних полок имеют полное право спускаться вниз не только для посадки и высадки, но и в специально отведенное время, чтобы перекусить или пообедать:
Завтрак/ужин: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00
Обед: в течение часа с 12:00 до 15:00
Это долгожданное новшество, которое устраняет давнюю проблему "верхолазов", лишенных возможности нормально поесть за столиком.
Шумовой этикет в поезде:
Обновленные правила также регламентируют громкость гаджетов в вагонах:
Запрещается слушать музыку или смотреть видео без наушников на высокой громкости.
Любые музыкальные репетиции на музыкальных инструментах строго запрещены.
Билеты на лето – покупайте заранее!
РЖД напоминает о необходимости планировать летние поездки заранее. Продажа билетов стартует за 90 дней до отправления поезда.
И не забывайте о других правилах:
В поездах РЖД, как и прежде, действуют ограничения, направленные на обеспечение безопасности и порядка:
Перевозка животных возможна только в специальных контейнерах и при наличии необходимых документов.
Курение в вагонах и тамбурах категорически запрещено.
Нельзя загромождать проход громоздким багажом.
Употреблять алкогольные напитки разрешено только в вагонах-ресторанах и специально отведенных местах.
Новые правила РЖД призваны сделать поездки на поездах максимально комфортными и безопасными для всех пассажиров.
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