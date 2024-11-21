С конца ноября: владелец «Ашана» и «Леруа Мерлен» перевернет шопинг в России — решение для всех жителей страны

С ноября 2024 года покупатели «Ашана» и «Leroy Merlin» могут радоваться нововведению, которое позволит им покупать товары, не тратя наличные или карты.

Давайте разберемся, как эти гипермаркеты перевернули привычный подход к шопингу и сделали его более выгодным и удобным.

Программа лояльности «Ашана»: кешбэк до 80%

В октябре «Ашан» предложил своим клиентам кешбэк до 80% на определенные категории товаров. Начиная с ноября, накопленные баллы можно использовать для полной или частичной оплаты любых покупок в магазинах сети.

Основные преимущества программы:

Экономия средств. Значительный возврат средств в виде бонусов позволяет сэкономить на следующих покупках.

Простота. Баллы автоматически зачисляются на вашу карту лояльности.

Гибкость. Использовать бонусы можно на широкий ассортимент товаров, от продуктов питания до одежды.

Инициатива «Leroy Merlin»: бонусы за покупки онлайн

«Leroy Merlin» не остался в стороне и также запустил программу начисления бонусных рублей за покупки в онлайн-магазине и оплату картами партнерских банков в октябре. С 15 ноября эти баллы можно использовать в любом магазине сети для оплаты товаров.

Как это работает?

Бонусы начислялись за каждую покупку.

Накопленные баллы можно обменять на товары начиная с середины ноября.

Преимущества изменений в сфере шопинга

Снижение расходов. Покупатели могут использовать бонусы для оплаты товаров, что снижает необходимость в расходовании наличных средств.

Удобство использования. Баллы легко отслеживать и использовать с помощью карты лояльности.

Широкий выбор применения. Бонусами можно расплатиться за любые товары в ассортименте, что дает свободу выбора покупателям.

Как начать экономить с бонусами?

Проверьте баланс бонусов на вашей карте лояльности.

Планируйте покупки с учетом бонусов, чтобы максимизировать их использование.

Используйте баллы с умом, выбирая товары, на которые распространяется акция, чтобы увеличить вашу выгоду.

Экономьте и наслаждайтесь покупками без лишних затрат

«Ашан» и «Леруа Мерлен» доказали, что шопинг может быть не только удовлетворительным, но и экономичным. Это прекрасная возможность получать больше, тратя меньше. Новые бонусные программы обещают сделать покупательский опыт еще более приятным и выгодным.

