С конца ноября: владелец «Ашана» и «Леруа Мерлен» перевернет шопинг в России — решение для всех жителей страны
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С ноября 2024 года покупатели «Ашана» и «Leroy Merlin» могут радоваться нововведению, которое позволит им покупать товары, не тратя наличные или карты.
Давайте разберемся, как эти гипермаркеты перевернули привычный подход к шопингу и сделали его более выгодным и удобным.
Программа лояльности «Ашана»: кешбэк до 80%
В октябре «Ашан» предложил своим клиентам кешбэк до 80% на определенные категории товаров. Начиная с ноября, накопленные баллы можно использовать для полной или частичной оплаты любых покупок в магазинах сети.
Основные преимущества программы:
- Экономия средств. Значительный возврат средств в виде бонусов позволяет сэкономить на следующих покупках.
- Простота. Баллы автоматически зачисляются на вашу карту лояльности.
- Гибкость. Использовать бонусы можно на широкий ассортимент товаров, от продуктов питания до одежды.
Инициатива «Leroy Merlin»: бонусы за покупки онлайн
«Leroy Merlin» не остался в стороне и также запустил программу начисления бонусных рублей за покупки в онлайн-магазине и оплату картами партнерских банков в октябре. С 15 ноября эти баллы можно использовать в любом магазине сети для оплаты товаров.
Как это работает?
- Бонусы начислялись за каждую покупку.
- Накопленные баллы можно обменять на товары начиная с середины ноября.
Преимущества изменений в сфере шопинга
- Снижение расходов. Покупатели могут использовать бонусы для оплаты товаров, что снижает необходимость в расходовании наличных средств.
- Удобство использования. Баллы легко отслеживать и использовать с помощью карты лояльности.
- Широкий выбор применения. Бонусами можно расплатиться за любые товары в ассортименте, что дает свободу выбора покупателям.
Как начать экономить с бонусами?
- Проверьте баланс бонусов на вашей карте лояльности.
- Планируйте покупки с учетом бонусов, чтобы максимизировать их использование.
- Используйте баллы с умом, выбирая товары, на которые распространяется акция, чтобы увеличить вашу выгоду.
Экономьте и наслаждайтесь покупками без лишних затрат
«Ашан» и «Леруа Мерлен» доказали, что шопинг может быть не только удовлетворительным, но и экономичным. Это прекрасная возможность получать больше, тратя меньше. Новые бонусные программы обещают сделать покупательский опыт еще более приятным и выгодным.
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