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С конца ноября полностью уберут из квитанций ЖКУ: приятный сюрприз - для всех, у кого есть счетчики учета

С ноября 2024 года вступает в силу нововведение...

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С ноября 2024 года вступает в силу нововведение, которое принесет облегчение значительной части российского населения. По новым правилам, определенные социальные группы будут освобождены от уплаты комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Эта инициатива, направленная на снижение финансовой нагрузки, охватывает многодетные семьи, инвалидов, пенсионеров, а также родственников погибших или ставших инвалидами ветеранов боевых действий и Великой Отечественной войны.

Кто именно получит льготы?

Льготы коснутся следующих категорий граждан:

  • Многодетные семьи: взрослые члены семей, воспитывающие трех и более детей.
  • Родственники ветеранов: лица, чьи близкие были участниками боевых действий и понесли за это серьезные последствия.
  • Инвалиды: граждане с ограниченными возможностями здоровья.
  • Пенсионеры: лица, достигшие пенсионного возраста.

Особенности новых правил

Ранее граждане обязаны были платить около 3% комиссии за оплату коммунальных услуг. Соглашения между коммунальными компаниями и платежными системами регулировались с 2020 года. Теперь же, льготные категории граждан полностью освобождаются от этих выплат.

Значение изменений

Отмена комиссий предоставляет значительную экономию для уязвимых слоев населения:

  • Экономическая выгода: Например, семья, ежемесячно тратящая 6,000 рублей на ЖКУ, сэкономит около 180 рублей в месяц, что составит более 2,000 рублей в год.
  • Облегчение бюджета: Для пенсионеров и инвалидов, которые часто имеют ограниченные доходы, эти меры предоставят дополнительные возможности для распределения средств на основные потребности, такие как лекарства и питание.

Как воспользоваться новой льготой?

Чтобы получить освобождение от комиссии, льготникам необходимо:

  • Подтвердить свой статус: Предоставить документы, подтверждающие право на льготу в управляющую компанию или платежный агент.
  • Проверить регистрацию льготы: Уточнить в управляющей компании или через портал Госуслуг, что информация о льготе внесена в систему.
  • Большинство льготников будут автоматически включены в базу данных, но лучше заранее удостовериться в этом.

Отмена комиссий за оплату ЖКУ вводится как часть широкой социальной политики, направленной на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Эти изменения облегчат финансовое давление на многие семьи и позволят более эффективно управлять семейным бюджетом, делая жизнь миллионов россиян более комфортной и справедливой.

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