Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С каждым годом лето все жарче: 8 эффективных способов спастись от предстоящей адской жары

С каждым годом лето все жарче: 8 эффективных способов спастись от предстоящей адской жары

smartik.ru

Подписаться в Telegram

С приходом лета и повышением среднегодовых температур многие из нас ищут способы защиты от изнуряющей жары. Вот восемь эффективных методов, как оставаться прохладным и комфортным даже в самые жаркие дни.

1. Использование кондиционеров и вентиляторов

Очевидно, что кондиционеры — самый быстрый способ охлаждения помещения. Однако если вы ищете более энергоэффективные варианты, вентиляторы могут быть отличной альтернативой. Убедитесь, что ваше оборудование в хорошем состоянии и эффективно работает.

2. Затемнение окон

Использование темных штор или жалюзи может значительно уменьшить проникновение солнечного тепла в ваш дом. Это простой способ снизить внутреннюю температуру и сэкономить на охлаждении.

3. Пейте много воды

Вода поможет вашему телу регулировать температуру и предотвратить обезвоживание.

4. Легкая одежда

Носите светлую и свободную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок. Это поможет вашему телу «дышать» и эффективнее охлаждаться.

5. Использование охлаждающих гелей и спреев

Охлаждающие гели или спреи могут принести временное облегчение, особенно если вы находитесь на улице. Эти продукты легко носить с собой и использовать по мере необходимости.

6. Правильное питание

Избегайте тяжелой или жирной пищи, которая может увеличить метаболическое тепло вашего тела. Легкие блюда, такие как салаты или фрукты, лучше подходят для жарких дней.

7. Принятие прохладных ванн или душей

Регулярное принятие прохладного душа или ванны может помочь снизить температуру тела и предоставить временное облегчение от жары.

8. Планирование дня

Постарайтесь проводить активные занятия в более прохладные часы дня, такие как утро или вечер. Избегайте длительного пребывания на солнце в пиковые жаркие часы.

Принимая эти меры, вы можете эффективно справиться с летней жарой и избежать связанных с ней рисков. Помните, что предупрежден — значит вооружен, и лучше заранее подготовиться к предстоящим температурным изменениям.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Интересное в Казани

16 часов назад

«В рыбном ресторане я чувствую себя в своей тарелке». История шеф-повара «Каспийки»

размер сетки от тараканов

Новости Татарстана

3 часа назад

Изъяли 1313 банок: В Татарстане нашли нелегальное производство рыбных консервов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

заказать метрику для новорождённых в Москве

Новости Татарстана

день назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят снести неправильный жилой дом

Новости Татарстана

день назад

Чиновника Сирина Гарипова в Татарстане подозревают в мошенничестве

Новости Татарстана

день назад

Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка

Новости Татарстана

день назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей
Новости Татарстана
4 часа назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Казани

5 минут назад

Женщине на застолье чуть не перерезали горло в Казани

Интересное в Казани

16 часов назад

«В рыбном ресторане я чувствую себя в своей тарелке». История шеф-повара «Каспийки»

Новости Татарстана

30 минут назад

В Казани пешеходу оторвало ногу в ДТП на проспекте Ямашева

Новости Татарстана

40 минут назад

Мобильный татарский переводчик Tatsoft уже через месяц появится в App Store
В Татарстане ожидается +30 градусов
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане ожидается +30 градусов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото

Новости Татарстана

18 часов назад

В казанском вузе КИА на улице Зайцева эвакуировали студентов

Новости Казани

20 часов назад

3 молодых людей избили мужчину на улице Фучика в Казани
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни