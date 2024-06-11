С июня вступают в силу новые правила учета ЖКХ. Всех, у кого есть счетчики, ждут последствия

Начиная с июня 2024 года, вступят в силу обновленные регламенты, регулирующие процесс учета коммунальных платежей, влияющие на владельцев жилых помещений с монтированными счетчиками.

Самым значительным изменением становится отмена требования об обязательной поверке этих устройств. Ранее, для подтверждения проведения поверки, жители должны были предоставлять соответствующие документы, что вызывало дополнительные расходы. Однако, благодаря вердикту Верховного Суда РФ, который встал на сторону собственников, данное требование было признано несправедливым.

С отменой данного условия собственникам больше не необходимо предъявлять доказательства прошедшей поверки. Это изменение может существенно повлиять на величину расчетов за коммунальные услуги. Тем владельцам, чьи счетчики прошли проверку и были оплачены в прошлом году, предложат провести пересчет сумм за 2023 год.

Эта инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки для граждан и защиту их прав. Отказ от ненужных требований по поверке позволяет жителям более продуманно распоряжаться своими средствами. В то же время, вместе с положительными моментами, отмена обязательной поверки сопряжена с рисками. Существует опасность, что некоторые владельцы квартир могут установить нелицензированные приборы для уменьшения платежей по коммуналке, как уточняет информационный портал ProГОРОД11.