С июня 2024 года начнётся новая эра для владельцев жилых помещений с установленными счетчиками коммунальных услуг.

Недавно принятые изменения в законодательство отменяют ранее обязательное условие проведения поверки счетчиков, которое было источником дополнительных расходов для граждан.

Это решение, утверждённое Верховным Судом РФ, освобождает собственников от необходимости предоставлять документы, подтверждающие поверку. В прошлом, такие требования приводили к лишним затратам, но теперь, благодаря нововведениям, жители могут ожидать облегчения финансовой нагрузки.

Портал pg11 сообщает, что одним из ключевых аспектов нововведений является предложение о перерасчёте платежей за 2023 год для тех владельцев, чьи счетчики уже прошли проверку и были оплачены. Это мера предполагает возможность возврата средств или корректировки будущих платежей, что может стать значительным финансовым облегчением.

Вместе с положительными моментами, изменения вносят и определённые риски. Исключение обязательности поверки устройств может привести к использованию нелицензированных приборов, что, в свою очередь, может снизить точность измерений и, как следствие, влиять на общую сумму коммунальных платежей. Как отмечают эксперты, такой подход может привести к несанкционированному уменьшению платежей, что ставит под угрозу честность расчётов.

Таким образом, новая политика в области учёта коммунальных платежей призвана снизить бремя для домовладельцев и защитить их права, однако требует от регулирующих органов внимательного контроля за выполнением законодательства и обеспечением честности в системе учёта коммунальных услуг.