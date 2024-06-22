С июня в поездах этого делать теперь запрещено: как будут ездить пассажиры РЖД в 2024 году

Лето в разгаре, и многие россияне планируют путешествия по родной стране на поездах. Чтобы поездка прошла максимально гладко и приятно для всех пассажиров, напомним о важных правилах РЖД, которые вступили в силу осенью прошлого года.

Верхняя полка: право на отдых и перекус

Забудьте о бесконечных спорах за место под солнцем вагона! Теперь пассажиры верхних полок имеют полное право с комфортом перекусить и пообедать на нижнем ярусе.

Расписание "пересменок":

Завтрак: 7:00 - 10:00;

Обед: 12:00 - 15:00 (в течение часа);

Ужин: 19:00 - 21:00.

Тише едем – приятнее слушаем

Громкая музыка и "концерты" в вагонах остались в прошлом. РЖД вводит ограничения на использование электронных устройств, чтобы обеспечить комфортную акустическую среду для всех путешественников.

Что под запретом:

Прослушивание музыки и использование гаджетов на максимальной громкости;

Музыкальные репетиции и выступления.

Билеты на поезд: кто рано встает, тот комфортно едет

Планируете путешествие на поезде? Покупайте билеты заранее! Продажи открываются за 90 дней до отправления, и это лучший способ выбрать удобные места и гарантированно отправиться в путешествие мечты.

Напоминаем о других важных правилах:

Перевозка животных: только при наличии необходимых документов и в специальных контейнерах.

Курение: строго запрещено во всех вагонах, включая тамбуры.

Багаж: нельзя загромождать проходы громоздкими сумками и чемоданами.

Алкоголь: распитие спиртных напитков запрещено (исключение: вагон-ресторан и специальные вагоны-бары).