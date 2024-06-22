С июня в поездах этого делать теперь запрещено: как будут ездить пассажиры РЖД в 2024 году
Лето в разгаре, и многие россияне планируют путешествия по родной стране на поездах. Чтобы поездка прошла максимально гладко и приятно для всех пассажиров, напомним о важных правилах РЖД, которые вступили в силу осенью прошлого года.
Верхняя полка: право на отдых и перекус
Забудьте о бесконечных спорах за место под солнцем вагона! Теперь пассажиры верхних полок имеют полное право с комфортом перекусить и пообедать на нижнем ярусе.
Расписание "пересменок":
Завтрак: 7:00 - 10:00;
Обед: 12:00 - 15:00 (в течение часа);
Ужин: 19:00 - 21:00.
Тише едем – приятнее слушаем
Громкая музыка и "концерты" в вагонах остались в прошлом. РЖД вводит ограничения на использование электронных устройств, чтобы обеспечить комфортную акустическую среду для всех путешественников.
Что под запретом:
Прослушивание музыки и использование гаджетов на максимальной громкости;
Музыкальные репетиции и выступления.
Билеты на поезд: кто рано встает, тот комфортно едет
Планируете путешествие на поезде? Покупайте билеты заранее! Продажи открываются за 90 дней до отправления, и это лучший способ выбрать удобные места и гарантированно отправиться в путешествие мечты.
Напоминаем о других важных правилах:
Перевозка животных: только при наличии необходимых документов и в специальных контейнерах.
Курение: строго запрещено во всех вагонах, включая тамбуры.
Багаж: нельзя загромождать проходы громоздкими сумками и чемоданами.
Алкоголь: распитие спиртных напитков запрещено (исключение: вагон-ресторан и специальные вагоны-бары).
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