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С июня в поездах этого делать теперь нельзя — стало известно, как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Летний период традиционно является высоким сезоном для путешествий на железнодорожном транспорте в России. В этом году РЖД внесли ряд значительных обновлений в правила пассажирских перевозок, нацеленные на повышение уровня комфорта в поездах.

newizv.ru

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Летний период традиционно является высоким сезоном для путешествий на железнодорожном транспорте в России. В этом году РЖД внесли ряд значительных обновлений в правила пассажирских перевозок, нацеленные на повышение уровня комфорта в поездах.

Однако эти изменения также требуют от путешественников повышенного внимания к деталям.

Основные изменения в правилах использования поездов РЖД включают:

Регулирование доступа к столам на верхних полках:

В целях улучшения комфорта и предотвращения конфликтов между пассажирами теперь установлены часы, когда пассажиры верхних полок могут пользоваться столами:

  • Завтрак: с 7 до 10 часов утра
  • Обед: с 12 до 15 часов
  • Ужин: с 19 до 21 часов вечера

Ограничения на воспроизведение звуков:

  • Чтобы обеспечить спокойствие и комфорт всех пассажиров, любое воспроизведение музыки или других звуков теперь возможно исключительно через наушники.

Рекомендации по покупке билетов:

  • Билеты на востребованные направления лучше приобретать заблаговременно, так как они могут быстро раскупаться. Билеты становятся доступны за три месяца до даты отправления.

Важные напоминания для пассажиров:

  • Провоз животных: Допустим только в специализированных контейнерах с сопроводительными документами.
  • Запрет на курение: Курение запрещено в вагонах и на платформах.
  • Хранение багажа: Крупный багаж следует размещать в указанных для этого местах.
  • Консумация алкоголя: Алкоголь разрешен к употреблению только в вагонах-ресторанах и барах.

Эти нововведения призваны не только сделать путешествия на поездах более приятными, но и гарантировать безопасность и порядок во время поездок. Пассажирам рекомендуется ознакомиться с этими правилами заранее, чтобы избежать недоразумений и наслаждаться поездкой в полной мере.

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