С июня в поездах этого делать теперь нельзя — стало известно, как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Летний период традиционно является высоким сезоном для путешествий на железнодорожном транспорте в России. В этом году РЖД внесли ряд значительных обновлений в правила пассажирских перевозок, нацеленные на повышение уровня комфорта в поездах.

Однако эти изменения также требуют от путешественников повышенного внимания к деталям.

Основные изменения в правилах использования поездов РЖД включают:

Регулирование доступа к столам на верхних полках:

В целях улучшения комфорта и предотвращения конфликтов между пассажирами теперь установлены часы, когда пассажиры верхних полок могут пользоваться столами:

Завтрак: с 7 до 10 часов утра

Обед: с 12 до 15 часов

Ужин: с 19 до 21 часов вечера

Ограничения на воспроизведение звуков:

Чтобы обеспечить спокойствие и комфорт всех пассажиров, любое воспроизведение музыки или других звуков теперь возможно исключительно через наушники.

Рекомендации по покупке билетов:

Билеты на востребованные направления лучше приобретать заблаговременно, так как они могут быстро раскупаться. Билеты становятся доступны за три месяца до даты отправления.

Важные напоминания для пассажиров:

Провоз животных: Допустим только в специализированных контейнерах с сопроводительными документами.

Запрет на курение: Курение запрещено в вагонах и на платформах.

Хранение багажа: Крупный багаж следует размещать в указанных для этого местах.

Консумация алкоголя: Алкоголь разрешен к употреблению только в вагонах-ресторанах и барах.

Эти нововведения призваны не только сделать путешествия на поездах более приятными, но и гарантировать безопасность и порядок во время поездок. Пассажирам рекомендуется ознакомиться с этими правилами заранее, чтобы избежать недоразумений и наслаждаться поездкой в полной мере.