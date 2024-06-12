С июня в поездах этого делать теперь нельзя — стало известно, как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024
newizv.ru
Летний период традиционно является высоким сезоном для путешествий на железнодорожном транспорте в России. В этом году РЖД внесли ряд значительных обновлений в правила пассажирских перевозок, нацеленные на повышение уровня комфорта в поездах.
Однако эти изменения также требуют от путешественников повышенного внимания к деталям.
Основные изменения в правилах использования поездов РЖД включают:
Регулирование доступа к столам на верхних полках:
В целях улучшения комфорта и предотвращения конфликтов между пассажирами теперь установлены часы, когда пассажиры верхних полок могут пользоваться столами:
- Завтрак: с 7 до 10 часов утра
- Обед: с 12 до 15 часов
- Ужин: с 19 до 21 часов вечера
Ограничения на воспроизведение звуков:
- Чтобы обеспечить спокойствие и комфорт всех пассажиров, любое воспроизведение музыки или других звуков теперь возможно исключительно через наушники.
Рекомендации по покупке билетов:
- Билеты на востребованные направления лучше приобретать заблаговременно, так как они могут быстро раскупаться. Билеты становятся доступны за три месяца до даты отправления.
Важные напоминания для пассажиров:
- Провоз животных: Допустим только в специализированных контейнерах с сопроводительными документами.
- Запрет на курение: Курение запрещено в вагонах и на платформах.
- Хранение багажа: Крупный багаж следует размещать в указанных для этого местах.
- Консумация алкоголя: Алкоголь разрешен к употреблению только в вагонах-ресторанах и барах.
Эти нововведения призваны не только сделать путешествия на поездах более приятными, но и гарантировать безопасность и порядок во время поездок. Пассажирам рекомендуется ознакомиться с этими правилами заранее, чтобы избежать недоразумений и наслаждаться поездкой в полной мере.
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