С июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024
zelengarden.ru
С приближением летнего сезона, когда многие жители России начинают планировать отпуска и поездки, становится актуальной информация о последних изменениях в правилах перевозки пассажиров на поездах РЖД.
Эти правила, принятые осенью прошлого года, в этом сезоне вступают в полную силу и касаются каждого, кто планирует путешествие на железнодорожном транспорте, о чем сообщает progorod33.
Регулирование использования мест
Одно из самых значимых изменений касается распределения и использования мест в плацкартных и купейных вагонах. Чтобы обеспечить комфорт и удобство для всех пассажиров, введены новые временные ограничения для пассажиров верхних полок, которые теперь могут использовать нижние полки в следующие часы:
- Завтрак и ужин: с 7 до 10 утра и с 19 до 21 вечера.
- Обед: с 12:00 до 15:00.
Это изменение призвано урегулировать доступ к столам и общим удобствам, что является ответом на многочисленные отзывы пассажиров.
Дополнительные ограничения
Помимо регуляции времени использования мест, РЖД ввели ряд других ограничений для поддержания порядка и комфорта в поездах:
- Шум: Запрещено громко слушать музыку или использовать устройства на высокой громкости.
- Музыкальные занятия: Нельзя проводить музыкальные репетиции в поезде.
- Багаж: Запрещено размещать крупногабаритные сумки и чемоданы в проходах.
- Животные и курение: Перевозка животных возможна только с соответствующими документами и контейнерами, курение в вагонах и тамбурах строго запрещено.
- Алкоголь: Употребление спиртных напитков позволяется только в ресторанах и бар-вагонах.
Рекомендации по покупке билетов
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, пассажирам советуют заранее планировать свои поездки и приобретать билеты, учитывая, что продажа билетов начинается за 90 дней до даты отправления. Отсрочка в покупке может привести к отсутствию свободных мест на популярные направления.
Соблюдение новых правил позволит пассажирам РЖД избежать штрафов и других неприятных последствий и сделать свои поездки максимально комфортными. Ознакомление с этими правилами заранее поможет каждому путешественнику насладиться предстоящим отдыхом без дополнительных хлопот.
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