С июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

С приближением летнего сезона, когда многие жители России начинают планировать отпуска и поездки, становится актуальной информация о последних изменениях в правилах перевозки пассажиров на поездах РЖД.

Эти правила, принятые осенью прошлого года, в этом сезоне вступают в полную силу и касаются каждого, кто планирует путешествие на железнодорожном транспорте, о чем сообщает progorod33.

Регулирование использования мест

Одно из самых значимых изменений касается распределения и использования мест в плацкартных и купейных вагонах. Чтобы обеспечить комфорт и удобство для всех пассажиров, введены новые временные ограничения для пассажиров верхних полок, которые теперь могут использовать нижние полки в следующие часы:

Завтрак и ужин: с 7 до 10 утра и с 19 до 21 вечера.

Обед: с 12:00 до 15:00.

Это изменение призвано урегулировать доступ к столам и общим удобствам, что является ответом на многочисленные отзывы пассажиров.

Дополнительные ограничения

Помимо регуляции времени использования мест, РЖД ввели ряд других ограничений для поддержания порядка и комфорта в поездах:

Шум: Запрещено громко слушать музыку или использовать устройства на высокой громкости.

Музыкальные занятия: Нельзя проводить музыкальные репетиции в поезде.

Багаж: Запрещено размещать крупногабаритные сумки и чемоданы в проходах.

Животные и курение: Перевозка животных возможна только с соответствующими документами и контейнерами, курение в вагонах и тамбурах строго запрещено.

Алкоголь: Употребление спиртных напитков позволяется только в ресторанах и бар-вагонах.

Рекомендации по покупке билетов

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, пассажирам советуют заранее планировать свои поездки и приобретать билеты, учитывая, что продажа билетов начинается за 90 дней до даты отправления. Отсрочка в покупке может привести к отсутствию свободных мест на популярные направления.

Соблюдение новых правил позволит пассажирам РЖД избежать штрафов и других неприятных последствий и сделать свои поездки максимально комфортными. Ознакомление с этими правилами заранее поможет каждому путешественнику насладиться предстоящим отдыхом без дополнительных хлопот.