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С июня в поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 года

Лето 2024 года принесет пассажирам Российских железных дорог (РЖД) серию обновлений, которые значительно повысят комфорт в поездах и изменят привычный порядок в поездках.

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Лето 2024 года принесет пассажирам Российских железных дорог (РЖД) серию обновлений, которые значительно повысят комфорт в поездах и изменят привычный порядок в поездках.

РЖД внедрили новые правила, целящиеся в улучшение условий пассажирских перевозок, однако требующие от путешественников более тщательного внимания к подробностям путешествия.

Что изменилось в правилах использования железнодорожного транспорта:

  • Доступ к столам на верхних полках: Чтобы облегчить координацию использования общих пространств и предотвратить возможные конфликты, теперь введено четкое время для пользования столами пассажирами верхних полок:
  1. Завтрак: 7:00–10:00 утра
  2. Обед: 12:00–15:00 дня
  3. Ужин: 19:00–21:00 вечера
  • Ограничения на звук: Для сохранения тишины и комфорта всех пассажиров, любое воспроизведение музыки или видео теперь возможно исключительно через наушники.
  • Советы по приобретению билетов: Чтобы избежать разочарований из-за распроданных мест, рекомендуется покупать билеты заранее. Билеты доступны для покупки за три месяца до даты поездки.

Ключевые напоминания для путешественников:

  • Перевозка животных: Допускается только в специальных контейнерах с обязательным наличием всех нужных документов.
  • Политика некурения: Курение строго запрещено внутри вагонов и на платформах.
  • Размещение багажа: Все крупные багажные вещи следует размещать в отведенных для этого местах.
  • Потребление алкоголя: Разрешено только в ресторанах и барах на борту поезда.

Эти меры предназначены для того, чтобы сделать путешествия на железной дороге более удобными и безопасными. Пассажирам советуется изучить новые правила заранее, чтобы обеспечить себе спокойное и приятное путешествие, полное комфорта и без лишних беспокойств.

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