С июня в поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 года
otvet.mail.ru
Лето 2024 года принесет пассажирам Российских железных дорог (РЖД) серию обновлений, которые значительно повысят комфорт в поездах и изменят привычный порядок в поездках.
РЖД внедрили новые правила, целящиеся в улучшение условий пассажирских перевозок, однако требующие от путешественников более тщательного внимания к подробностям путешествия.
Что изменилось в правилах использования железнодорожного транспорта:
- Доступ к столам на верхних полках: Чтобы облегчить координацию использования общих пространств и предотвратить возможные конфликты, теперь введено четкое время для пользования столами пассажирами верхних полок:
- Завтрак: 7:00–10:00 утра
- Обед: 12:00–15:00 дня
- Ужин: 19:00–21:00 вечера
- Ограничения на звук: Для сохранения тишины и комфорта всех пассажиров, любое воспроизведение музыки или видео теперь возможно исключительно через наушники.
- Советы по приобретению билетов: Чтобы избежать разочарований из-за распроданных мест, рекомендуется покупать билеты заранее. Билеты доступны для покупки за три месяца до даты поездки.
Ключевые напоминания для путешественников:
- Перевозка животных: Допускается только в специальных контейнерах с обязательным наличием всех нужных документов.
- Политика некурения: Курение строго запрещено внутри вагонов и на платформах.
- Размещение багажа: Все крупные багажные вещи следует размещать в отведенных для этого местах.
- Потребление алкоголя: Разрешено только в ресторанах и барах на борту поезда.
Эти меры предназначены для того, чтобы сделать путешествия на железной дороге более удобными и безопасными. Пассажирам советуется изучить новые правила заранее, чтобы обеспечить себе спокойное и приятное путешествие, полное комфорта и без лишних беспокойств.
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