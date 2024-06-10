Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С июня в поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Летний сезон отпусков в самом разгаре, и многие россияне выбирают для путешествий поезда РЖД. Важно помнить, что с осени прошлого года действуют обновлённые правила пассажирских перевозок.

rutube.ru

Подписаться в Telegram

Летний сезон отпусков в самом разгаре, и многие россияне выбирают для путешествий поезда РЖД. Важно помнить, что с осени прошлого года действуют обновлённые правила пассажирских перевозок, которые делают поездки комфортнее, но требуют от пассажиров внимательности.

Верхняя полка: ваши права и ограничения

Главное нововведение касается пассажиров верхних полок. Теперь спускаться вниз и пользоваться столом можно только в определённые часы:

  • Завтрак: 7:00-10:00
  • Обед: 12:00-15:00
  • Ужин: 19:00-21:00

Это сделано, чтобы избежать конфликтов и обеспечить комфортный отдых всем пассажирам.

Музыка и репетиции: только в наушниках

В поездах Российских железных дорог теперь действуют строгие правила использования музыкальных устройств. Слушать музыку или репетировать можно только в наушниках, чтобы не беспокоить соседей.

Билеты покупать нужно заранее

Планируете летнее путешествие? Покупайте билеты заранее! Продажи на популярные направления открываются за 90 дней до отправления, и места разлетаются быстро.

Напоминаем о главном:

В поездах РЖД по-прежнему действуют следующие правила:

  • Провоз животных разрешён только в специальных контейнерах при наличии документов.
  • Курение в вагонах и тамбурах категорически запрещено.
  • Громоздкий багаж необходимо убирать на верхние полки или в специальные места.
  • Употреблять алкогольные напитки можно только в вагоне-ресторане или баре.

Соблюдение этих несложных правил сделает ваше путешествие и путешествия ваших попутчиков комфортными и безопасными.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

Во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв

Новости России

час назад

Группа ПСБ запускает собственного оператора мобильной связи на сети Tele2

сетка в вентиляцию от тараканов круглая

Лонгриды

5 часов назад

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

Спортивные новости Казани

2 дня назад

Азиз Замалиев: Отмена ЕГЭ не является выходом 

северный мост в ноутбуке цена ремонта в Москве

Новости Казани

день назад

Два рейса в Анталью задержали в казанском аэропорту

Новости Татарстана

7 часов назад

В Красном Ключе мотоцикл на скорости врезался в автомобиль и вспыхнул

Новости Татарстана

7 часов назад

22-летняя беременная девушка сбила парня на самокате на зебре в Казани

Новости Казани

день назад

В казанском общежитии произошла поножовщина между братьями

Новости Татарстана

день назад

Мужчина в Набережных Челнах обвиняется в покушении на убийство
Новости Казани
3 дня назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Казани

45 минут назад

Талибы приехали на форум «Формируя будущее» в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

час назад

Смертельная драка на Ноксинском Спуске началась из-за угроз изнасилования

Новости Татарстана

4 часа назад

Известно о состоянии девочки, которая упала с пони на Сабантуе
В Татарстане ожидается +33 градуса
Новости Татарстана
25 минут назад

В Татарстане ожидается +33 градуса

Новости Казани

5 часов назад

У игрока «Ак Барса» Дмитрия Юдина нашли рак

Новости Казани

7 часов назад

Внезапно начал тонуть: в Казани на Изумрудном озере спасли 23-летнего парня

Новости Казани

день назад

Две скейт-площадки демонтируют в Казани
Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку
Интересное в Казани
4 дня назад

Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку