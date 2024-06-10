С июня в поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Летний сезон отпусков в самом разгаре, и многие россияне выбирают для путешествий поезда РЖД. Важно помнить, что с осени прошлого года действуют обновлённые правила пассажирских перевозок, которые делают поездки комфортнее, но требуют от пассажиров внимательности.

Верхняя полка: ваши права и ограничения

Главное нововведение касается пассажиров верхних полок. Теперь спускаться вниз и пользоваться столом можно только в определённые часы:

Завтрак: 7:00-10:00

Обед: 12:00-15:00

Ужин: 19:00-21:00

Это сделано, чтобы избежать конфликтов и обеспечить комфортный отдых всем пассажирам.

Музыка и репетиции: только в наушниках

В поездах Российских железных дорог теперь действуют строгие правила использования музыкальных устройств. Слушать музыку или репетировать можно только в наушниках, чтобы не беспокоить соседей.

Билеты покупать нужно заранее

Планируете летнее путешествие? Покупайте билеты заранее! Продажи на популярные направления открываются за 90 дней до отправления, и места разлетаются быстро.

Напоминаем о главном:

В поездах РЖД по-прежнему действуют следующие правила:

Провоз животных разрешён только в специальных контейнерах при наличии документов.

Курение в вагонах и тамбурах категорически запрещено.

Громоздкий багаж необходимо убирать на верхние полки или в специальные места.

Употреблять алкогольные напитки можно только в вагоне-ресторане или баре.

Соблюдение этих несложных правил сделает ваше путешествие и путешествия ваших попутчиков комфортными и безопасными.