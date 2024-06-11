С июня в поездах это делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024
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Лето – пик сезона отпусков, и многие граждане России предпочитают путешествовать на поездах РЖД. Стало известно, что были введены обновлённые правила пассажирских перевозок, которые целятся в повышение комфорта, но также требуют повышенного внимания от путешественников.
Важные изменения в правилах:
Верхние полки – ограниченный доступ к столу:
Нововведения затронули пассажиров верхних полок – теперь использование столов в вагоне ограничено определенными часами:
- Завтрак: с 7 до 10 часов утра
- Обед: с 12 до 15 часов дня
- Ужин: с 19 до 21 часов вечера
Эти меры предназначены для предотвращения конфликтов и создания комфортной атмосферы для всех пассажиров.
Музыка и звуки – только в наушниках:
Чтобы не мешать соседям, воспроизводить музыку или заниматься репетициями разрешено исключительно в наушниках.
Билеты – планируйте заранее:
Билеты на популярные направления лучше покупать заблаговременно, так как они быстро раскупаются. Продажа начинается за три месяца до даты отправления.
Дополнительные напоминания:
- Провоз животных: Допускается только в специальных корзинах и переносках, с сопутствующими документами.
- Курение: Строго запрещено в вагонах и на платформах.
- Багаж: Большой багаж следует размещать на верхних полках или в специально отведённых местах.
- Алкоголь: Его употребление разрешено только в вагонах-ресторанах и барах.
Следование этим правилам обеспечит комфорт и безопасность ваших путешествий на железнодорожном транспорте.
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