С июня в поездах это делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Лето – пик сезона отпусков, и многие граждане России предпочитают путешествовать на поездах РЖД. Стало известно, что были введены обновлённые правила пассажирских перевозок, которые целятся в повышение комфорта, но также требуют повышенного внимания от путешественников.

Важные изменения в правилах:

Верхние полки – ограниченный доступ к столу:

Нововведения затронули пассажиров верхних полок – теперь использование столов в вагоне ограничено определенными часами:

Завтрак: с 7 до 10 часов утра

Обед: с 12 до 15 часов дня

Ужин: с 19 до 21 часов вечера

Эти меры предназначены для предотвращения конфликтов и создания комфортной атмосферы для всех пассажиров.

Музыка и звуки – только в наушниках:

Чтобы не мешать соседям, воспроизводить музыку или заниматься репетициями разрешено исключительно в наушниках.

Билеты – планируйте заранее:

Билеты на популярные направления лучше покупать заблаговременно, так как они быстро раскупаются. Продажа начинается за три месяца до даты отправления.

Дополнительные напоминания:

Провоз животных: Допускается только в специальных корзинах и переносках, с сопутствующими документами.

Курение: Строго запрещено в вагонах и на платформах.

Багаж: Большой багаж следует размещать на верхних полках или в специально отведённых местах.

Алкоголь: Его употребление разрешено только в вагонах-ресторанах и барах.

Следование этим правилам обеспечит комфорт и безопасность ваших путешествий на железнодорожном транспорте.