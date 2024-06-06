Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С июня к пенсии добавят по 2710 рублей. Коснется всех: и работающих и неработающих

В ответ на потребности пожилого населения, с июня этого года, пенсионеры в России, включая как работающих, так и неработающих, смогут увеличить свои месячные пенсионные выплаты почти на 3 000 рублей.

kuzinfo.ru

Подписаться в Telegram

В ответ на потребности пожилого населения, с июня этого года, пенсионеры в России, включая как работающих, так и неработающих, смогут увеличить свои месячные пенсионные выплаты почти на 3 000 рублей.

Это изменение является частью широких усилий по модернизации системы пенсионного обеспечения, особенно для тех, кто воспитывает детей или внуков.

Инициативы по обновлению пенсионного законодательства

Последние изменения в пенсионном законодательстве нацелены на устранение неравенства среди пенсионеров, особенно тех, кто имеет детей на иждивении. Эти коррективы позволяют обеспечить дополнительную финансовую поддержку, повышая тем самым справедливость в распределении пенсионных средств среди всех категорий пожилых граждан.

Механизм получения новых доплат

Для активации новой доплаты пенсионерам необходимо подать заявление. В случае наличия иждивенцев до 18 лет, подтверждение их статуса не требуется. Однако для студентов старше 18 лет требуется предоставление подтверждающих документов об обучении на дневной форме в высших или средних специальных учебных заведениях. Ранее, если обучение было приостановлено летом, выплаты могли быть приостановлены, но теперь пенсионеры могут рассчитывать на их продолжение на протяжении всего летнего периода.

Осенние обязательства для продолжения выплат

К началу осени пенсионерам потребуется представить новые документы в Пенсионный фонд, подтверждающие зачисление иждивенца в учебное заведение, для продолжения получения дополнительных выплат.

Это нововведение предоставляет значительную поддержку пенсионерам, особенно тем, кто несет ответственность за воспитание внуков или поддержку взрослых детей. Пенсионные изменения направлены на улучшение материального положения и обеспечение большей стабильности в жизни пожилых граждан, подтверждая государственные обязательства по защите интересов старшего поколения, пишет «Наша газета».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске скончалась 56-летняя врач-рентгенолог с 33-летним стажем работы

Интересное в Казани

14 часов назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем

уничтожение плесени люберцы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 4 июня выпал крупный град

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

наклейка защитного стекла в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Новости Казани

20 часов назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Новости Татарстана

2 часа назад

В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Новости Казани

19 часов назад

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани дорога утопает в пене
Новости Татарстана
19 часов назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

час назад

Скорость до 400 км/ч: в Петербурге показали, как будет выглядеть поезд до Казани

Интересное в Казани

день назад

Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

Новости Казани

2 часа назад

УНИКС расстался с титулом чемпиона страны 5 июня

Новости Казани

17 часов назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани
В аварии под Казанью пострадали 3 взрослых и 2-летний ребенок
Новости Казани
34 минуты назад

В аварии под Казанью пострадали 3 взрослых и 2-летний ребенок

Новости Татарстана

18 часов назад

СК организовал проверку после унижения участника СВО в Казани

Новости Казани

21 час назад

В Кировской районе Казани взорвался самогонный аппарат

Новости Казани

23 часа назад

В Казани велосипедист едва спровоцировал ДТП на Батарина. Что было
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни