С июня к пенсии добавят по 2710 рублей. Касается всех пожилых граждан: и работающих и неработающих

С июня текущего года пожилые граждане России, имеющие на иждивении детей или внуков, смогут получать дополнительные выплаты к пенсии.

По новым правилам, размер дополнительных средств составит почти три тысячи рублей, и он будет доступен как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Нововведения в пенсионном законодательстве

Последние перемены в пенсионном законодательстве направлены на устранение несправедливости в отношении пожилых людей, которые воспитывают иждивенцев. Теперь для получения дополнительной пенсии за каждого иждивенца необходимо подать заявление. Если ребенок не достиг совершеннолетнего возраста, доказательства иждивения потребуются в минимальном объеме.

Изменения в процедуре подтверждения иждивения

Когда иждивенец достигает совершеннолетия, для продолжения получения пенсионных доплат необходимо предоставить подтверждение его обучения на очной форме образования в высшем учебном заведении или колледже. Это нововведение устраняет прежнюю практику приостановки выплат в летний период, когда ребенок завершил школьное образование, но еще не начал обучение в высшем учебном заведении. Теперь выплаты будут продолжаться на протяжении всего лета, но с осени потребуется новое подтверждение о поступлении ребенка в учебное заведение.

Социальная поддержка пожилых с иждивенцами

Эти меры представляют собой значительный шаг в направлении укрепления социальной поддержки пожилых людей, обеспечивая им финансовую помощь в воспитании молодого поколения. Дополнительные 2712 рублей на иждивенца могут значительно облегчить финансовое бремя, связанное с воспитанием детей или внуков, и улучшить общее качество жизни пенсионеров.

Эти изменения подчеркивают важность обеспечения достойной поддержки для старшего поколения России, признавая их вклад и потребности в обществе, о чем сообщает progorodsamara.ru.