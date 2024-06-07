Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С июня к пенсии добавят по 2710 рублей. Касается всех пожилых граждан: и работающих и неработающих

С июня текущего года пожилые граждане России, имеющие на иждивении детей или внуков, смогут получать дополнительные выплаты к пенсии.

9111.ru

Подписаться в Telegram

С июня текущего года пожилые граждане России, имеющие на иждивении детей или внуков, смогут получать дополнительные выплаты к пенсии.

По новым правилам, размер дополнительных средств составит почти три тысячи рублей, и он будет доступен как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Нововведения в пенсионном законодательстве

Последние перемены в пенсионном законодательстве направлены на устранение несправедливости в отношении пожилых людей, которые воспитывают иждивенцев. Теперь для получения дополнительной пенсии за каждого иждивенца необходимо подать заявление. Если ребенок не достиг совершеннолетнего возраста, доказательства иждивения потребуются в минимальном объеме.

Изменения в процедуре подтверждения иждивения

Когда иждивенец достигает совершеннолетия, для продолжения получения пенсионных доплат необходимо предоставить подтверждение его обучения на очной форме образования в высшем учебном заведении или колледже. Это нововведение устраняет прежнюю практику приостановки выплат в летний период, когда ребенок завершил школьное образование, но еще не начал обучение в высшем учебном заведении. Теперь выплаты будут продолжаться на протяжении всего лета, но с осени потребуется новое подтверждение о поступлении ребенка в учебное заведение.

Социальная поддержка пожилых с иждивенцами

Эти меры представляют собой значительный шаг в направлении укрепления социальной поддержки пожилых людей, обеспечивая им финансовую помощь в воспитании молодого поколения. Дополнительные 2712 рублей на иждивенца могут значительно облегчить финансовое бремя, связанное с воспитанием детей или внуков, и улучшить общее качество жизни пенсионеров.

Эти изменения подчеркивают важность обеспечения достойной поддержки для старшего поколения России, признавая их вклад и потребности в обществе, о чем сообщает progorodsamara.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани

Интересное в Казани

час назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

уничтож дэзэкоклкинение тараканов

Новости Татарстана

день назад

В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Интересное в Казани

2 дня назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

производство мебели из дерева в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Лонгриды

14 часов назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Новости Казани

день назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Новости Татарстана

16 часов назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Новости Казани

день назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани
Новости Татарстана
18 часов назад

Фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани

Фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани до 30 августа ограничили движение на Горьковского шоссе

Интересное в Казани

21 час назад

Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку

Новости Казани

2 часа назад

До 2025 года в Казани и Нижнем Новгороде можно будет оплатить в метро взглядом

Новости Татарстана

13 часов назад

В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд
В Нижнекамске 15 июня абсолютный батыр Сабантуя получит 100 тысяч рублей
Новости Татарстана
40 минут назад

В Нижнекамске 15 июня абсолютный батыр Сабантуя получит 100 тысяч рублей

Новости Казани

16 часов назад

К Голубым озерам планируют проложить новую автодорогу через лес

Новости Татарстана

16 часов назад

13 школьников из Альметьевска набрали 100 баллов по химии и литературе на ЕГЭ

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выявлено уже 3 случая клещевого энцефалита
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы