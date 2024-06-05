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С июня к пенсии добавят по 2710 рублей. Касается всех: и работающих и неработающих

С июня текущего года пенсионеры России получат возможность увеличить свои ежемесячные выплаты на 2712 рублей. Это нововведение затронет как трудоустроенных, так и неработающих граждан пенсионного возраста.

infopovod.ru

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С июня текущего года пенсионеры России получат возможность увеличить свои ежемесячные выплаты на 2712 рублей. Это нововведение затронет как трудоустроенных, так и неработающих граждан пенсионного возраста, подтвердили специалисты в области пенсионного обеспечения.

Изменения в пенсионном законодательстве

Недавно внесенные коррективы в пенсионное законодательство направлены на устранение дискриминации среди пенсионеров, имеющих на иждивении детей или внуков. В результате, новая система выплат позволит обеспечить дополнительную финансовую поддержку и справедливость для всех категорий пенсионеров.

Как получить доплату?

Для назначения доплаты пенсионерам потребуется подать заявление. Для иждивенцев младше 18 лет, подтверждение статуса иждивенца не требуется. Если же ребенку уже исполнилось 18 лет, необходимо предоставить документы, подтверждающие его обучение на очном отделении высшего или среднего специального учебного заведения. Ранее летние месяцы становились периодом, когда выплаты приостанавливались, если иждивенец окончил школу, но еще не был зачислен в учебное заведение. Теперь этот перерыв устранен, и пенсионеры могут рассчитывать на доплату на протяжении всего лета.

Что изменится с осени?

С наступлением осени пенсионерам потребуется представить в Пенсионный фонд справку о зачислении иждивенца в учебное заведение, чтобы продолжить получение доплаты.

Это нововведение означает значительную поддержку для пенсионеров, особенно для тех, кто взял на себя ответственность за воспитание внуков или помощь взрослым детям. Пенсионные изменения, таким образом, не только улучшат материальное положение старшего поколения, но и обеспечат большую защищенность и стабильность в их повседневной жизни, сообщает ngnovoros.ru.

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