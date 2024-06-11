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С июня 2024 вступают в силу новые нормы учета ЖКХ. Всех, у кого есть счетчики, ждут последствия

С июня 2024 года в Российской Федерации вступают в силу новые правила учёта коммунальных расходов, которые существенно изменят жизнь владельцев жилья со счётчиками.

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С июня 2024 года в Российской Федерации вступают в силу новые правила учёта коммунальных расходов, которые существенно изменят жизнь владельцев жилья со счётчиками.

Главное изменение — отмена обязательной поверки приборов учёта. Разбираемся, что это означает и к чему нужно быть готовым.

Поверка счётчиков больше не обязательна: плюсы и минусы

Раньше владельцы жилья были обязаны регулярно проверять счётчики и предоставлять документы о поверке коммунальным службам. Это было связано с дополнительными расходами и хлопотами. Теперь, по решению Верховного Суда, это требование признано незаконным.

Плюсы:

  • Экономия денег и времени: больше не нужно тратиться на поверку и ждать специалистов.
  • Снижение бюрократической нагрузки: отпадает необходимость в сборе и предоставлении документов.

Минусы:

  • Риск мошенничества: недобросовестные жильцы могут установить неисправные или взломанные счётчики, чтобы платить меньше.

Как будет работать контроль?

Чтобы предотвратить злоупотребления, коммунальные компании получают право проводить выборочные проверки счётчиков. Если будут выявлены нарушения, счётчик признают недействительным, а владельцу придётся заплатить за коммуналку по повышенному тарифу.

Что делать владельцам жилья?

  • Важно следить за состоянием счётчиков и своевременно их менять при необходимости.
  • Устанавливать новые приборы учёта следует только в лицензированных организациях.
  • Будьте внимательны к информации от УК о новых нормах и порядке оплаты коммунальных услуг.

Отмена обязательной поверки счётчиков — это положительное изменение, которое упростит жизнь многим. Однако важно помнить о возможных рисках и ответственно подходить к вопросам учёта коммунальных расходов.

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