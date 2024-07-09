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С июля 2024 года в квитанции за «коммуналку» впишут новую строчку: будем платить еще больше

В июле 2024 года жители России, имеющие индивидуальные приборы учёта коммунальных услуг, увидят в своих платежках новую строку — «перерасчет потребления за прошлый период».

newgrodno.by

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В июле 2024 года жители России, имеющие индивидуальные приборы учёта коммунальных услуг, увидят в своих платежках новую строку — «перерасчет потребления за прошлый период».

Введение этого новшества вызывает много вопросов у собственников квартир. Разбираемся, что это такое, зачем нужно и как отразится на наших расходах.

Цель - справедливые расчеты.

Главная задача перерасчета — сделать систему оплаты коммунальных услуг более справедливой и прозрачной. Анализ реального потребления ресурсов за прошедший период позволит избежать как переплат, так и начисления пени за недоплату.

Кому проведут перерасчет?

Перерасчет коснется тех, кто не проходил эту процедуру в прошлом году.

Как это будет работать?

Если в ходе перерасчета выявится переплата, деньги могут быть:

  • зачтены в счет оплаты следующих периодов;
  • возвращены на банковский счет плательщика.

Если обнаружат недоплату, ее сумма будет включена в ближайшую платежку.

Кто и как будет проводить перерасчет?

  • Перерасчет будут проводить управляющие компании на основании заявлений жильцов или по инициативе контролирующих органов.
  • Совет экспертов: чтобы сэкономить на коммуналке, используйте банковские карты с кэшбэком для оплаты ЖКУ.

Введение перерасчета — это еще один шаг на пути к прозрачной и справедливой системе оплаты жилищно-коммунальных услуг. Однако, чтобы избежать неприятных «сюрпризов», важно внимательно относиться к показаниям счетчиков и своевременно передавать их в управляющую компанию.

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