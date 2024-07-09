С июля 2024 года в квитанции за «коммуналку» впишут новую строчку: будем платить еще больше
newgrodno.by
В июле 2024 года жители России, имеющие индивидуальные приборы учёта коммунальных услуг, увидят в своих платежках новую строку — «перерасчет потребления за прошлый период».
Введение этого новшества вызывает много вопросов у собственников квартир. Разбираемся, что это такое, зачем нужно и как отразится на наших расходах.
Цель - справедливые расчеты.
Главная задача перерасчета — сделать систему оплаты коммунальных услуг более справедливой и прозрачной. Анализ реального потребления ресурсов за прошедший период позволит избежать как переплат, так и начисления пени за недоплату.
Кому проведут перерасчет?
Перерасчет коснется тех, кто не проходил эту процедуру в прошлом году.
Как это будет работать?
Если в ходе перерасчета выявится переплата, деньги могут быть:
- зачтены в счет оплаты следующих периодов;
- возвращены на банковский счет плательщика.
Если обнаружат недоплату, ее сумма будет включена в ближайшую платежку.
Кто и как будет проводить перерасчет?
- Перерасчет будут проводить управляющие компании на основании заявлений жильцов или по инициативе контролирующих органов.
- Совет экспертов: чтобы сэкономить на коммуналке, используйте банковские карты с кэшбэком для оплаты ЖКУ.
Введение перерасчета — это еще один шаг на пути к прозрачной и справедливой системе оплаты жилищно-коммунальных услуг. Однако, чтобы избежать неприятных «сюрпризов», важно внимательно относиться к показаниям счетчиков и своевременно передавать их в управляющую компанию.
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