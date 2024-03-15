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«С фронта возвратятся другими людьми»: участников СВО освободят от уголовного наказания

«С фронта возвратятся другими людьми»: участников СВО освободят от уголовного наказания

iz.ru

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Государственная Дума приняла законопроект о возможности участия подследственных и осужденных в специальной военной операции (СВО), что вызвало оживленные обсуждения в парламенте. Вопрос о том, стоит ли освобождать от уголовной ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления, также привлек внимание депутатов. Однако председатель комитета по обороне Андрей Картаполов заверил коллег, что участие в военных действиях может изменить судьбу людей, сделав их "другими".

Этот законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт на военную службу в период СВО, был представлен в Госдуму в начале марта высокопоставленными чиновниками. Правила, утвержденные летом 2023 года в законе "Об особенностях уголовной ответственности лиц, участвующих в СВО", предложено признать устаревшими, а новые нормы будут встраиваться непосредственно в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

В рамках новых правил, лица, подозреваемые и обвиняемые в преступлениях небольшой и средней тяжести, а также осужденные, смогут искупить свою вину через службу в армии в период мобилизации или военного положения. При этом наказание может быть заменено условным, а полное освобождение от ответственности возможно после присуждения государственной награды или увольнения с военной службы по различным причинам.

Эти изменения будут иметь значительное влияние на уголовное законодательство и структуру военной службы, а также повлияют на подход к участию осужденных в общественно-полезных мероприятиях.

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