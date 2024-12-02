С декабря в магазинах РФ вводятся строгие ограничения: этого в отечественных магазинах больше не будет

В российской рознице наблюдается необычный тренд: доля товаров повседневного спроса, продаваемых по акциям, стремительно снижается. Ситуация настолько значима, что эксперты уже называют её поворотным моментом для потребительского рынка.

Согласно данным Nielsen, доля скидочных товаров в третьем квартале 2024 года упала до многолетнего минимума, что вызывает множество вопросов о будущем торговли.

Падение скидок: цифры говорят сами за себя

Доля товаров, реализуемых с акциями, за год сократилась на 8,9 процентных пункта. В онлайн-торговле ситуация не лучше: снижение составило 5,8 процентных пункта. Даже размеры скидок уменьшились — с 19,7% в третьем квартале 2023 года до 17,4% в текущем году.

Но что стало причиной столь заметного падения? Эксперты отмечают, что скидочные акции постепенно теряют свою актуальность. Категории товаров, традиционно привлекающих покупателей акциями, такие как шоколад, майонез и консервированные овощи, всё чаще обходятся без промоакций. В то же время сегмент непродовольственных товаров продолжает поддерживать старую стратегию скидок.

Новый тренд: низкие цены вместо акций

Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу компании Nielsen, объясняет, что снижение популярности акций связано не с их исчезновением, а с изменением подхода продавцов. Многие сети внедряют стратегию постоянных низких цен, заменяя традиционные скидки долгосрочными предложениями.

«Старые механизмы уже не работают так, как раньше. Продавцы ищут новые способы привлечения покупателей», — говорит Волкова.

Эту точку зрения разделяет Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли. Он отмечает, что на рынок выходит всё больше дискаунтеров, предлагающих минимальные цены без необходимости акций. Это меняет потребительскую культуру, делая промоакции менее востребованными.

Сложности для потребителей: инфляция ускоряется

На фоне изменения стратегии ритейлеров россиянам приходится сталкиваться с ростом цен. Минэкономразвития сообщает, что инфляция с 12 по 18 ноября составила 0,37%, что почти вдвое выше, чем неделей ранее. В таких условиях отказ от скидок и акций становится дополнительным испытанием для семейных бюджетов.

Что дальше?

Снижение популярности акций может означать наступление новой эры в торговле, где основным конкурентным преимуществом становится стратегия дискаунтеров. Однако это не всегда выгодно покупателям: отсутствие скидок и рост цен заставляют потребителей адаптироваться к новым условиям.

Советы для зимнего шопинга

В условиях, когда традиционные акции теряют популярность, эксперты рекомендуют: