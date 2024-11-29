С декабря в магазинах РФ вводятся строгие ограничения: этого в магазинах больше не будет

Когда-то скидки были главным магнитом для покупателей, но в этом году всё изменилось. Доля товаров повседневного спроса, продаваемых по акциям, упала до многолетнего минимума.

По данным исследования Nielsen, опубликованного «Ведомостями», привычный механизм привлечения покупателей теряет свою популярность.

Кризис скидок: в чём проблема?

В третьем квартале 2024 года доля товаров со скидками в денежном выражении снизилась на 8,9 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года. Онлайн-магазины тоже не остались в стороне: здесь показатель упал на 5,8 процентных пункта. Более того, средняя величина скидки сократилась с 19,7% до 17,4%.

Особенно это заметно на продуктах, которые традиционно пользуются популярностью у покупателей: шоколадные плитки, майонез, консервированные овощи всё чаще продаются без акций. Однако в непродовольственном сегменте скидки пока остаются актуальными, что частично компенсирует общее снижение.

Почему скидки исчезают?

По мнению Марины Волковой, директора по аналитике и консалтингу Nielsen, дело вовсе не в том, что акции больше не интересуют покупателей. Продавцы просто меняют свои подходы, делая ставку на низкие цены без временных промоакций.

Эту мысль подтверждает Игорь Караваев, глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли. Он отметил, что отказ от классических скидок стал новым трендом последних лет, чему способствует растущая популярность жёстких дискаунтеров. Эти магазины предлагают товары по изначально низкой цене, делая скидки менее значимыми.

Инфляция усиливает эффект

На фоне снижения акций и скидок Минэкономразвития зафиксировало ускорение инфляции. С 12 по 18 ноября её показатель составил 0,37%, что почти в два раза превышает предыдущие значения. Это ещё сильнее ударяет по покупательной способности россиян и заставляет ритейлеров адаптироваться к новым реалиям.

Какие стратегии выбирают ритейлеры?

Снижение цен без акций. Многие магазины предпочитают устанавливать низкие цены на постоянной основе, чтобы привлекать покупателей.

Фокус на непродовольственные товары. Скидки в этой категории пока остаются популярными, но их масштабы тоже сокращаются.

Упрощение ассортимента. Жёсткие дискаунтеры предлагают ограниченный выбор товаров, снижая издержки и предлагая конкурентные цены.

Что это значит для покупателей?

Потребителям придётся адаптироваться к изменениям. Исчезновение привычных акций заставит более тщательно планировать покупки. А растущая инфляция потребует умения выбирать товары по выгодным ценам в новых условиях.

Новый этап розничной торговли

Традиционные скидки уходят в прошлое, а на смену им приходят новые стратегии. Для покупателей это повод пересмотреть свои подходы к шопингу, а для ритейлеров — шанс предложить инновационные решения. Зима 2024-2025 обещает быть интересной: наблюдать за тем, как изменится рынок, будет не менее увлекательно, чем выбирать подарки к праздникам.

