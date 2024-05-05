Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«С четверга станет бесплатным для каждого пенсионера в России». Новая льгота вводится с мая

С мая текущего года для российских пенсионеров открываются новые возможности для активного и полезного досуга. По всей стране старшее поколение сможет бесплатно участвовать в разнообразных мероприятиях, организованных на региональном уровне.

vk.com

Подписаться в Telegram

С мая текущего года для российских пенсионеров открываются новые возможности для активного и полезного досуга. По всей стране старшее поколение сможет бесплатно участвовать в разнообразных мероприятиях, организованных на региональном уровне.

Анастасия Киреева, специалист по пенсионным вопросам, подчеркнула, что местные власти активно обновили программу мероприятий для пожилых граждан. Эти мероприятия будут проводиться в течение всего месяца и включают в себя культурные, образовательные и спортивные события.

В Нижнем Новгороде, например, планируется проведение около 80 различных мероприятий. Среди них — творческие вечера, оздоровительные лекции, а также мастер-классы, начиная с первого дня месяца. Пенсионеры смогут принять участие в спортивных занятиях, таких как настольный теннис и скандинавская ходьба, под руководством профессиональных тренеров.

Эти мероприятия способствуют не только физическому, но и эмоциональному оздоровлению пенсионеров. Участие в мероприятиях бесплатно для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.

Инициатива предоставляет пенсионерам уникальную возможность улучшить свое здоровье и качество жизни через активное участие в социальной и культурной жизни регионов. Это нововведение подчеркивает заботу государства о благополучии старшего поколения и стремление к созданию условий для их полноценного и активного отдыха.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

Новости Казани

день назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин

вызвать обработка тараканов

Новости Татарстана

день назад

На Хади Такташа 78а снесли АЗС

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

ремонт финских деревянных окон в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани Лада и Hyundai столкнулись из-за другой аварии

Лонгриды

11 часов назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что жать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Казани

15 часов назад

«Рубин» перед матчем с ЦСКА подписал нового игрока

Новости Татарстана

день назад

Казанские магазины начали блокировать продажу просрочки
Новости Татарстана
день назад

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Новости Татарстана

11 часов назад

В 86 лет скончался бывший гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Гаяз Сахапов

Новости Татарстана

12 часов назад

Гузель Уразова сообщила о своем возращении в Казань после операции

Новости Татарстана

12 часов назад

В санитарном двухмесячнике приняли участие более 125 тысяч татарстанцев

Новости Татарстана

12 часов назад

1,4 млн измерений выполнили станции контроля качества воздуха минэкологии РТ

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
день назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Казани

12 часов назад

В Казани потушили пожар в многоквартирном доме на Амирхана

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани прошла международная акция «Сад памяти»

Новости Татарстана

13 часов назад

Метеоролог КФУ поделился, какая погода ждет татарстанцев на 9 Мая
Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы
Интересное в Казани
5 дней назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы