«С четверга станет бесплатным для каждого пенсионера в России». Новая льгота вводится с мая

С мая текущего года для российских пенсионеров открываются новые возможности для активного и полезного досуга. По всей стране старшее поколение сможет бесплатно участвовать в разнообразных мероприятиях, организованных на региональном уровне.

Анастасия Киреева, специалист по пенсионным вопросам, подчеркнула, что местные власти активно обновили программу мероприятий для пожилых граждан. Эти мероприятия будут проводиться в течение всего месяца и включают в себя культурные, образовательные и спортивные события.

В Нижнем Новгороде, например, планируется проведение около 80 различных мероприятий. Среди них — творческие вечера, оздоровительные лекции, а также мастер-классы, начиная с первого дня месяца. Пенсионеры смогут принять участие в спортивных занятиях, таких как настольный теннис и скандинавская ходьба, под руководством профессиональных тренеров.

Эти мероприятия способствуют не только физическому, но и эмоциональному оздоровлению пенсионеров. Участие в мероприятиях бесплатно для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.

Инициатива предоставляет пенсионерам уникальную возможность улучшить свое здоровье и качество жизни через активное участие в социальной и культурной жизни регионов. Это нововведение подчеркивает заботу государства о благополучии старшего поколения и стремление к созданию условий для их полноценного и активного отдыха.