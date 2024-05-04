«С четверга станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России с 4 мая

В апреле текущего года во всех уголках России пройдет множество бесплатных мероприятий для пенсионеров, как сообщает пресс-служба Primpress.



Эксперт в области пенсионной системы Анастасия Киреева отмечает, что благодаря пересмотру списка мероприятий со стороны местных властей, каждый пенсионер сможет найти занятие по душе. Эти мероприятия охватывают всю страну и доступны на уровне каждого населенного пункта.



В различных регионах действуют клубы, цель которых – поощрение активности и обогащение досуга пожилых людей. В апреле для них готовится широкий спектр программ.



Например, в Нижнем Новгороде с 4 по 30 апреля запланировано около 80 мероприятий, направленных на развитие культуры и здоровья. Пенсионеры могут посещать бесплатные лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с представителями культурной сферы.Также будут организованы бесплатные занятия разнообразными формами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие виды упражнений. Занятия проведут опытные инструкторы, учитывая индивидуальные особенности участников.Предложенные инициативы направлены на укрепление физического и психоэмоционального здоровья пенсионеров. Акция доступна для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.