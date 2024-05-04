Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

«С четверга станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России с 4 мая

В апреле текущего года во всех уголках России пройдет множество бесплатных мероприятий для пенсионеров.

Подписаться в Telegram

В апреле текущего года во всех уголках России пройдет множество бесплатных мероприятий для пенсионеров, как сообщает пресс-служба Primpress.

Эксперт в области пенсионной системы Анастасия Киреева отмечает, что благодаря пересмотру списка мероприятий со стороны местных властей, каждый пенсионер сможет найти занятие по душе. Эти мероприятия охватывают всю страну и доступны на уровне каждого населенного пункта.

В различных регионах действуют клубы, цель которых – поощрение активности и обогащение досуга пожилых людей. В апреле для них готовится широкий спектр программ.


Например, в Нижнем Новгороде с 4 по 30 апреля запланировано около 80 мероприятий, направленных на развитие культуры и здоровья. Пенсионеры могут посещать бесплатные лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с представителями культурной сферы.

Также будут организованы бесплатные занятия разнообразными формами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие виды упражнений. Занятия проведут опытные инструкторы, учитывая индивидуальные особенности участников.

Предложенные инициативы направлены на укрепление физического и психоэмоционального здоровья пенсионеров. Акция доступна для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

Интересное в Казани

день назад

На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка

что делать с участком после обработки от борщевика

Новости Казани

день назад

Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

ремонт поломоечных машин в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков

Новости Казани

день назад

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

Новости Казани

18 часов назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин

Новости Татарстана

13 часов назад

На Хади Такташа 78а снесли АЗС

Новости Татарстана

день назад

В «Ак Барсе» сделали жирный намек, кто станет следующим главным тренером команды
Новости Татарстана
16 часов назад

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Новости Татарстана

13 часов назад

Башкирский школьник Харисов может стать советником главы района в Татарстане

Новости Татарстана

14 часов назад

Компания из Китая поставит оборудование для мусорозавода под Казанью

Новости Казани

15 часов назад

В Казань придет тепло на следующей неделе

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани участок Горьковского шоссе закроют с 6 по 7 мая
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
17 часов назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Татарстана

17 часов назад

Жителям Казани составили «продуктовую корзину счастья» за 325 рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

Марат Кабанов назначен директором МТС в Татарстане

Новости Казани

19 часов назад

В Казани 3 мая выпал снег
Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра
Интересное в Казани
6 дней назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра