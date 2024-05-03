«С четверга станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится со 2 мая

В апреле текущего года по всей территории России пройдут бесплатные мероприятия для пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт в области пенсионной системы Анастасия Киреева отмечает, что благодаря обновленному списку мероприятий от местных властей, каждый пенсионер сможет найти занятие по своим интересам. Мероприятия охватывают всю страну и доступны на уровне каждого населенного пункта.

В различных регионах действуют клубы, цель которых – стимулировать активность и обогащение досуга пожилых людей. В апреле для них подготовлено разнообразие программ.

Например, в Нижнем Новгороде с 4 по 30 апреля ожидается около 80 мероприятий, способствующих развитию культуры и заботе о здоровье. Пенсионеры могут посещать лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с представителями культурной сферы, абсолютно бесплатно.

И, кроме того, будут организованы бесплатные занятия различными формами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие упражнения. Инструкторы с опытом проведут занятия, учитывая индивидуальные особенности участников.

Инциативы направлены на укрепление физического и психоэмоционального здоровья пенсионеров. Мероприятие доступно для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.