Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С августа это обязательно должно быть в багажниках у всех водителей. Иначе лишат прав и заберут автомобиль

Летом в России особенно важно соблюдать правила...

9111.ru

Подписаться в Telegram

Лето традиционно ассоциируется с отпусками и дачными переездами, что приводит к увеличенной нагрузке на дорожную сеть России. В этот период особенно важно соблюдать правила дорожного движения и быть готовым к усиленным проверкам со стороны правоохранительных органов.

Внимание на багаж: правила перевозки грузов

В летние месяцы многие автомобилисты перевозят в багажниках крупногабаритные предметы, такие как велосипеды, садовый инвентарь или строительные материалы. Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, подчеркивает, что необходимо строго придерживаться правил перевозки, поскольку даже незначительное выступание груза за габариты автомобиля может привести к серьезным последствиям, включая штрафы до 2 тысяч рублей или даже лишение прав на срок до 4 месяцев.

Последствия нарушения правил перевозки

Несоблюдение норм может привести не только к штрафам, но и к более серьезным последствиям, таким как конфискация автомобиля, если дорожные службы посчитают, что дальнейшее движение представляет опасность. Нарушение может осложнить маневрирование или ухудшить обзор, создавая угрозу не только для водителя, но и для других участников дорожного движения.

Зачем нужны усиленные проверки?

Усиление контроля на дорогах — это не только мера безопасности, но и способ защиты перевозимых ценностей, включая антиквариат или музейные экспонаты, для которых требуется особое внимание во время транспортировки.

Как избежать проблем с ГИБДД на дороге?

Эксперты советуют водителям тщательно планировать загрузку автомобиля, соблюдая все требования к размерам и креплению грузов. Каждый водитель должен заранее убедиться, что все перевозимые предметы надежно закреплены и не выходят за пределы допустимых габаритов.

Важность ответственного подхода

Виктор Заварзин, депутат от «Единой России», напоминает, что каждый водитель несет ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность окружающих. Ужесточение контроля на дорогах — это не просто формальность, а жизненно важная необходимость, направленная на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и сохранение жизни.

Таким образом, правильная подготовка к летним поездкам и строгое соблюдение правил перевозки грузов помогут избежать неприятностей на дорогах и обеспечат безопасное и комфортное путешествие.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

«Может залипнуть в этом образе»: квадробика — новая игра или опасное увлечение современных детей, мнение психолога

Новости России

50 минут назад

Группа ВТБ составила рейтинг самых электромобильных регионов страны

дезинфекция от тараканов в одинцово

Новости Казани

день назад

38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

герметизация ванной в Красноярске

Новости Казани

день назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Казани

день назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане после дождей появились опасные слизни

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстанец поймал сома весом 42,7 кг

Новости Казани

день назад

Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы
Новости Татарстана
22 часа назад

На этой неделе в Татарстане будет до +26 градусов и дожди

Во вторник и в среду прогнозируются дождь и гроза

Новости Татарстана

час назад

Парковки у ТЦ «Сити Молл» и «Омега» в Челнах могут стать платными

Интересное в Казани

4 часа назад

Имитация работы: как не попасться на удочку недобросовестных застройщиков

Новости Татарстана

час назад

Ольга Серябкина приедет на День города в Зеленодольск 30 августа

Новости Казани

2 часа назад

Студент из Камеруна 19 августа утонул в озере Комсомольское в Казани
Инспектора лицензионного центра Росгвардии по Р...
Новости Татарстана
40 минут назад

Инспектора лицензионного центра Росгвардии по РТ арестовали за взятку в 513 тыс

Новости Татарстана

3 часа назад

43-летнему участнику СВО из РТ незаконно арестовали счета

Новости Казани

4 часа назад

Казанские автошколы поднимут цены с начала осени 2024 года

Новости Татарстана

7 часов назад

В Альметьевске появится кинологический комплекс: его название
2 школьницы в Челнах раскрутили карусель электр...
Новости Татарстана
3 часа назад

2 школьницы в Челнах раскрутили карусель электросамокатом и вылетели
В Казани курьер спас девушку от агрессора
Новости Казани
21 час назад

В Казани курьер спас девушку от агрессора