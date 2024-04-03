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· Артем Акчурин

С апреля заправлять больше не будут: всех водителей ждет неожиданное изменение на АЗС

С апреля заправлять больше не будут: всех водителей ждет неожиданное изменение на АЗС

irk.ru

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Любителей автомобилей предупредили о предстоящих изменениях на всех автозаправках.

Согласно информации от primpress, на станциях теперь будет введен строгий контроль за процессом заправки топлива, что означает, что получить больше запрошенного объема топлива станет невозможно.

Эксперты отмечают, что значительные изменения затронут автозаправки не только в России, но и за ее пределами. Российские автовладельцы часто обращались к казахстанским заправкам, особенно в районах приграничных с Казахстаном, таких как Новосибирская, Челябинская, Омская области и другие.

Новые меры контроля за отпуском топлива будут внедрены на заправках в Казахстане, часто посещаемых российскими водителями в поисках топлива. В ближайшем будущем будут действовать строгие меры контроля за отпуском бензина и других видов топлива. Эти изменения затронут каждого автовладельца.

Местные власти приняли решение ужесточить процесс отпуска топлива, чтобы объем бензина в баке соответствовал оплаченному. Для этого специалисты будут проводить проверки на каждой заправке с помощью аккредитованных лабораторий, где будут проводиться тщательные измерения.

Теперь допустимая ошибка при заправке должна быть минимальной. Например, если водитель заказывает 30 литров, отклонение не должно превышать 120 миллилитров. Таким образом, получить больше топлива не удастся, что обеспечит автолюбителям защиту от недозаправки.

Эти новые правила вступят в силу на всех заправках с 30 марта. Нарушители будут подвергаться значительным штрафам.

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