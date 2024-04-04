С апреля заправлять больше не будут: всех российских водителей ждет неожиданное изменение на АЗС

Автолюбителей предупредили о предстоящих изменениях на автозаправках.

Теперь вводится строгий контроль за процессом заправки топлива. Это означает, что получение большего объема топлива, чем запрошено, будет невозможно. Информирует primpress.

Согласно мнению экспертов, значительные изменения затронут не только российские автозаправки, но также их зарубежные аналоги. Российские автовладельцы часто обращались к казахстанским заправкам, особенно в приграничных районах, таких как Новосибирская, Челябинская, Омская области и другие.

Эти изменения коснутся заправок в Казахстане, которые часто посещают владельцы автомобилей из России в поисках топлива. В ближайшем будущем там будет введены новые меры контроля за выдачей бензина и других видов топлива, что затронет каждого водителя.

Местные власти приняли решение ужесточить процесс подачи топлива, чтобы объем бензина в баке соответствовал оплаченному. Для этого специалисты будут проводить проверки на каждой заправке с помощью аккредитованных лабораторий, чтобы обеспечить точные измерения.

Теперь допустимая ошибка при заправке должна быть минимальной. Например, если водитель заказывает 30 литров, то отклонение не должно превышать 120 миллилитров, что означает, что получить больше объема топлива не удастся. Эти меры направлены на защиту автолюбителей от недодозаправки.

Новые правила вступят в силу на всех заправках с 30 марта. За нарушения будут налагаться значительные штрафы.