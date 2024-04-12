С апреля пенсии начнут приходить в другое время. Социальный фонд России предупредил всех до единого пенсионеров

В апреле этого года российские пенсионеры столкнутся с нововведениями в процессе получения пенсионных средств, обусловленными корректировками в календаре праздничных периодов.

Эксперты разъясняют, что эти корректировки, применимые к различным территориям России, связаны с распределением майских выходных. Учитывая, что официальные выходные запланированы с конца апреля до начала мая, выплата пенсий будет произведена авансом, в апреле. В результате, в апреле пенсионерам будут выданы две пенсионные выплаты — за апрель и за предстоящий май.

Конкретно, 27 апреля, хотя и является субботой, запланирована работа почтовых сервисов по всей стране для осуществления пенсионных выплат. Это предоставит пенсионерам возможность получить двойную выплату в одном месяце.

Если планируемая дата пенсионной выплаты совпадает с нерабочим днем, то выплата переносится на предшествующий рабочий день. Например, пенсионеры, проживающие в Вологодской области, которые обычно получают пенсию 21-го числа, в апреле получат ее 19-го, поскольку 21-е апреля выпадает на воскресенье.

Такие изменения в апрельских пенсионных выплатах предусмотрены для облегчения адаптации пенсионеров к модифицированному расписанию и для обеспечения их финансовой стабильности в канун майских праздников.