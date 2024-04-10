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· Ульяна Сенько

С апреля пенсии начнут приходить в другое время. Социальный фонд РФ предупредил всех до единого пенсионеров

С апреля пенсии начнут приходить в другое время. Социальный фонд РФ предупредил всех до единого пенсионеров

9111.ru

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Апрель 2024 года принесет значительные корректировки в систему пенсионных начислений в России, обусловленные изменениями в календаре выходных и праздничных дней.

Эксперты подробно разъяснили особенности этих корректировок, касающихся всех регионов страны.

В связи с расписанием майских праздников, когда официальные выходные запланированы с 28 апреля по 1 мая, пенсионные выплаты, традиционно производимые в начале месяца, будут осуществлены в преддверии апреля. Это означает, что российские пенсионеры в апреле получат две пенсии — за апрель и май.

В частности, в субботу 27 апреля, несмотря на ее рабочий статус, будет обеспечена работа почтовых отделений по всей стране для выплаты пенсий, что предоставит возможность пенсионерам получить двойную выплату в одном месяце.

В ситуациях, когда день выплаты пенсии приходится на нерабочий день, начисление переносится на последующий рабочий день. К примеру, пенсионеры из Вологодской области, чьи пенсии обычно выплачиваются 21-го числа, получат их 19 апреля, учитывая, что 21-е апреля — воскресенье.

Такие изменения в апреле дадут возможность пенсионерам адаптироваться к обновленному графику и обеспечат стабильность их финансового состояния во время праздничного периода.

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