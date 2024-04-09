С апреля пенсии начнут приходить в другое время. СФР предупредил всех до единого пенсионеров

В апреле текущего года наступит значимое изменение в системе пенсионных начислений в России, особенно актуальное для пожилых граждан.

Информационное агентство PRIMPRESS поделилось, что из-за праздничных дней в конце весны, порядок выплат пенсий испытает корректировку.



Эксперты поясняют, что из-за майских праздников, начинающихся с 28 апреля и продолжающихся до первого мая, выплаты пенсий предварительно будут произведены в конце апреля. Таким образом, пенсионеры, которые обычно ожидают свои пенсии в начале месяца, получат майские выплаты еще в апреле.



В деталях, 27 апреля, несмотря на то что это выходной день, почтовые службы будут работать, что позволит осуществить выплату пенсий. Это обеспечит возможность двойных пенсионных поступлений в апреле – за апрель и за май одновременно.



Кроме того, в случаях, когда запланированный день выплаты попадает на нерабочий день, перенос выплат происходит на ближайший рабочий день. Например, если в определенном регионе пенсия обычно выплачивается 21-го числа, а в апреле этот день приходится на выходной, то пенсия будет перечислена на ближайший рабочий день до этой даты, обеспечивая тем самым непрерывность финансовой поддержки пенсионеров перед наступлением праздников.